DİTİB’siz İslam Enstitüsü olur mu?
Berlin Humbold Üniversitesi’nde akademik İslam eğitimi verecek İslam enstitüsü kurulacak. Ancak profesörlerin atanmasında söz sahibi olacak danışma kurulunda DİTİB olacak mı? DİTİB’in sözleşmeyi henüz imzalamadığı belirtildi.
BERLİN’de yayınlanan Tagesspiegel gazetesi’nin haberine göre DİTİB, İslam Enstitüsü’nün kuruluş sözleşmesini henüz imzalamadı. Humbold Üniversitesi ve beş İslam cemaatinin kuruluş sözleşmesini imzalama tarihi 1 Nisan’da sona erdi. Ancak gazetenin araştırmasına göre enstitüde söz sahibi olacak beş İslam cemaatinden hiçbiri henüz sözleşmeyi imzalamadı. Gerekçe, Danışma Kurulu’nun nasıl işleyeceği sorusunda DİTİB’in çekinceleri var.
Danışma Kurulu profesörlerin atanmasında söz sahibi olacak. Danışma Kurulu’nda kurucu üyeler olarak, DİTİB, İslam Federasyonu, İslam Kültür Merkezleri Birliği, Müslümanlar Merkez Konseyi ile Şii İslam Cemiyeti olmak üzere beş cemiyet ve Humbold Üniversite’nin belirleyeceği dört üniversite hocası oturacak.
SORUNUN NEDENİ ‘ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK’
Humboldt Üniversitesi sözleşmede Danışma Kurulu’nun kararları üçte iki çoğunlukla almasını istiyor ve bunda ısrarlı. DİTİB ve öteki cemiyetler bu oylama usulüyle kararlarda etkisiz kalmaktan çekiniyor. DİTİB, yönetmelikte üç cemiyetin, kurulun kararlarını bloke edebileceği bir tarz azınlık boykotu hakkının yer almasını istiyor. Bu öneriye ise üniversite, üç cemiyetin ötekilerin üzerinde karar verme imtiyazına sahip olacağı çekincesiyle karşı çıkıyor.
Humbold Üniversitesi Başkanı Sabine Kunst, gazeteye imzalı sözleşmenin paskalya tatili nedeniyle postaya takılmış olabileceğini belirtti. Bilim Müsteşarı Steffen Krach, sözleşmenin uzun müzakerelerin ürünü olduğunu, bir yıl üzerinde çalıştıklarını belirtti ve “Son anda özellikle de Danışma Kurulu’nun oylama usulünde yapılacak bir değişiklik ne bizim için ne de üniversite için kabul edilebilir” dedi.
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