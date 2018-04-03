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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
03.04.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

DİTİB’siz İslam Enstitüsü olur mu?

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DİTİB’siz İslam Enstitüsü olur mu?

Berlin Humbold Üniversitesi’nde akademik İslam eğitimi verecek İslam enstitüsü kurulacak. Ancak profesörlerin atanmasında söz sahibi olacak danışma kurulunda DİTİB olacak mı? DİTİB’in sözleşmeyi henüz imzalamadığı belirtildi.

DİTİB’siz İslam Enstitüsü olur muBERLİN’de yayınlanan Tagesspiegel gazetesi’nin haberine göre DİTİB, İslam Enstitüsü’nün kuruluş sözleşmesini henüz imzalamadı. Humbold Üniversitesi ve beş İslam cemaatinin kuruluş sözleşmesini imzalama tarihi 1 Nisan’da sona erdi. Ancak gazetenin araştırmasına göre enstitüde söz sahibi olacak beş İslam cemaatinden hiçbiri henüz sözleşmeyi imzalamadı. Gerekçe, Danışma Kurulu’nun nasıl işleyeceği sorusunda DİTİB’in çekinceleri var. 

Danışma Kurulu profesörlerin atanmasında söz sahibi olacak. Danışma Kurulu’nda kurucu üyeler olarak, DİTİB, İslam Federasyonu, İslam Kültür Merkezleri Birliği, Müslümanlar Merkez Konseyi ile Şii İslam Cemiyeti olmak üzere beş cemiyet ve Humbold Üniversite’nin belirleyeceği dört üniversite hocası oturacak.

SORUNUN NEDENİ ‘ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK’
Humboldt Üniversitesi sözleşmede Danışma Kurulu’nun kararları üçte iki çoğunlukla almasını istiyor ve bunda ısrarlı. DİTİB ve öteki cemiyetler bu oylama usulüyle kararlarda etkisiz kalmaktan çekiniyor. DİTİB, yönetmelikte üç cemiyetin, kurulun kararlarını bloke edebileceği bir tarz azınlık boykotu hakkının yer almasını istiyor. Bu öneriye ise üniversite, üç cemiyetin ötekilerin üzerinde karar verme imtiyazına sahip olacağı çekincesiyle karşı çıkıyor.
Humbold Üniversitesi Başkanı Sabine Kunst, gazeteye imzalı sözleşmenin paskalya tatili nedeniyle postaya takılmış olabileceğini belirtti. Bilim Müsteşarı Steffen Krach, sözleşmenin uzun müzakerelerin ürünü olduğunu, bir yıl üzerinde çalıştıklarını belirtti ve “Son anda özellikle de Danışma Kurulu’nun oylama usulünde yapılacak bir değişiklik ne bizim için ne de üniversite için kabul edilebilir” dedi.

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