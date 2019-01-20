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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: AP
20.01.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

DİTİB’in ‘yeni başlangıcı’ da memnun etmedi

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DİTİB’in ‘yeni başlangıcı’ da memnun etmedi

Almanya’da bazı siyasetçiler, geçen hafta ‘yeni bir başlangıç’ adımı atan DİTİB’i hala Türkiye’ye sadık olmakla suçladı ve ‘Ankara’dan tamamen bağımsız’ hale gelme çağrısı yaptı.

 ALMANYA’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) ‘yeni başlangıç’ adımı kimi siyasetçileri tatmin etmedi. CDU iç politika sözcüsü Christoph de Vries, DİTİB’e karşı daha sert bir tutum izlenmesini talep etti. De Vries, DİTİB’in hala Türkiye’deki Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Almanya ayağı olduğunu ve personel, örgütsel yapı ile finansal açıdan iplerinin Ankara’nın elinde bulunduğunu söyledi.
CDU’lu politikacı, yalnızca Türk hükümetine sadık olan bir İslam kuruluşunun Almanya’nın parçası olamayacağını ifade etti.

KURUMSAL İŞBİRLİĞİ SÖZ KOUSU DEĞİL
Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Başbakanı Armin Laschet de DİTİB’e Ankara’nın siyasi etkisinden bağımsız hale gelme çağrısı yaptı. Ancak “atılacak somut adımlar sonrası olası işbirliği biçimlerinin karara bağlanabileceğini” ifade eden Laschet, şu anda mevcut projeler çerçevesinde kurumsal düzeyde bir işbirliğinin söz konusu olmadığını söyledi.

HUÇ OLMADIĞI KADAR UZAK
Yeşiller eski eş başkanı Cem Özdemir de DİTİB için içerik ve personel açısından Ankara’dan kopuşa olanak verecek bir yeni başlangıç çağrısı yaptı. Özdemir aksi taktirde Almanya’da okullarda ya da dini örgütlerde DİTİB’in kendisine nasıl yer bulabileceğini anlayamadığını ifade etti. Yeşiller partili politikacı, DİTİB’in dini cemaat olarak tanınmaktan daha önce hiç olmadığı kadar uzak olduğunu söyledi.

HEDEF: DİNİ CEMAAT OLARAK TANINMAK
Bünyesindeki yaklaşık 860 cami ile Almanya’daki en büyük Müslüman kuruluş olan DİTİB’in kendi verilerine göre 800 bin üyesi bulunuyor.
4 Ocak’ta yeni yönetim kurulunu seçerek Alman kamuoyuna gerilimi düşürme ve yeni bir başlangıç çağrısı yapan DİTİB’in yeni yönetim kurulu başkanı Kazım Türkmen, ana hedeflerinin dini cemaat olarak tanınmak olduğunu ve gelecekte yeniden çocuk ve gençlerin dini eğitimi gibi DİTİB’in ana görevlerine odaklanmak istediklerini vurgulamıştı.

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