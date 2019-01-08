DİTİB: Bu toplantı nasıl gizli olabilir?

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya başta olmak üzere Avrupa çapında en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu. Almanya’da 900’e yakın cami derneği üyesi var. Kısa bir süre öncesine kadar Almanya’da hükümet DİTİB’le çok yakın iş birliği yaptı ve uyuma büyük katkısından dolayı destek verdi. Ancak Türkiye’yle Almanya arasında ilişkilerin gerilmesiyle DİTİB’e karşı Alman medyası ve siyasilerde bir dışlama kampanyası başladı. Türkiye’de doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bağlı Diyanet tarafından yönlendirildiği eleştirileriyle DİTİB kamuoyunda yıpratılmak isteniyor. Bu kampanyaya şimdi bir yenisi daha eklendi.

KÖLN’DE DÜZENLENMİŞTİ

DİTİB, Diyanet İşleri Başkanlığı’yla birlikte Köln Merkez Camii konferans salonunda 2 Ocak’ta ‘II. Avrupa Müslümanları Buluşması’ konulu bir toplantı düzenledi. 3 gün süren, 27 farklı ülkeden 100’ü aşkın dini cemaat temsilcisinin katıldığı toplantıda, Avrupa’daki Müslümanların sorunları tartışıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş’ın da bir konuşma yaptığı toplantının başlıkları şöyle;

* Avrupa’daki Müslümanların geleceği, fırsatlar ve zorluklar.

* Avrupa’daki İslami kurumların yapısal sorunları ve hukuki süreçler.

* Dini referanslı ayrılıkçı hareketlerin Müslümanlara olumsuz etkileri, İslam din eğitimi.

BAŞKAN REKER: ÇOK ŞAŞIRTICI

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, bugünkü sayısında toplantının gizli olduğu, basına toplantı bittikten sonra açıklama yapıldığı iddiasıyla Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker’den bir demece yer verdi. Yazıda, DİTİB’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Köln Merkez Camii açılış törenine katılması sonucu Büyükşehir Belediye Başkanı Reker’le bozulan ilişkileri düzeltmek istediği ve yeni yönetimin belediye başkanını ziyaret ettiğine işaret etti. Belediye Başkanı Reker, bu görüşmede DİTİB yöneticilerinin kendisine daha fazla şeffaflık sözü verdiklerini belirterek, ancak geçen hafta yapılan toplantının kapalı olmasının bu söze tamamen ters düştüğünü söyledi. Reker, “Çok şaşırtıcı” dedi ve DİTİB’ten toplantının içeriği ve katılımcılar hakkında kamuoyuna geniş bilgi vermesini istedi.

‘İZİN ALMAK ZORUNDA DEĞİLİZ’

Avrupa Müslümanları Buluşması’nın gizlilikle bir ilgisinin bulunmadığını belirten DİTİB Dış İlişkiler Müdürü Zekeriya Altuğ, Hürriyet’e konuştu: “‘Avrupa Müslümanları Buluşması’ daha önceden basın kuruluşlarına bildirildi ve internet sitemizden de yayınlandı. Bu nasıl gizli olabilir? Biz farklı toplantıları zaman zaman yapıyoruz ve bunun için izin almak gerekmediği gibi, bu toplantıları ilgili muhataplar dışında herhangi bir yere bildirmek gerekmemektedir. Ayrıca Avrupa Müslümanları Buluşması daha önce Brüksel’de yapılan bir toplantının devamı. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu toplantıya davet edilmemiş olması toplantının sadece Müslümanlar arasında olması nedeniyle ve ilmi bir toplantı olması sonucudur. Burada kapalı kapılar arkasında yapılıyor diye eleştirmesine doğrusu biz de şaşırdık. Ancak bu tavrın, sosyal medyadaki bazı trollerin kışkırtmalarının bir sonucu olduğunu düşünüyoruz.”

Volker Beck, Twitter hesabından Diyanet’in niyetinin Avrupa’daki Müslümanları Türkiye’ye bağlamak ve tüm Müslümanları Ankara’dan yönlendirmek olduğu görüşlerini paylaşmıştı.