Direksiyon başında vurup kaçtılar
Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde 44 yaşındaki bir kadın, aracının içinde beklediği sırada başka bir araçtan açılan ateş sonucu vuruldu. Offenbach’da yaşanan olayda vurulan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.
POLİSİN verdiği bilgiye göre perşembe akşamı Audi marka otomobil içinde bulunan bir kişi Porsche marka otomobilin sürücüsüne ateş etti. Ardından da olay yerinden otomobiliyle kaçarak izini kaybettirdi. Yapılan aramalar sonucu katilin kaçtığı otomobil kısa süre sonra terk edilmiş olarak bulundu. Otomobilin bir şirketten kiralandığı belirlendi. Cinayetin neden işlendiğiyle ilgili polis ve savcılık açıklama yapmadı. Darmsdtat Savcılığı cinayetle ilgili soruşturma başlattı.
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