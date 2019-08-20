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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
20.08.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

‘Dinler artık savaş için malzeme yapılamaz’

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‘Dinler artık savaş için malzeme yapılamaz’

Almanya’nın Lindau kentinde düzenlenen ‘Dinler Barış İçin’ adlı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, dinlerin, barışın aracı olması gerektiğini söyledi. Konuşmasına John Lennon’ın bütün insanların barış içinde yaşadığı bir dünyayı anlatan ‘Hayal Et’ şarkısıyla başlayan Steinmeier, “Birçok insanın, dini, barışı engelleyen, hatta teşvik eden bir olgu olarak gördüğünü de yadsıyamayız” dedi.

KENDİSİNİ ‘inançlı bir Hıristiyan’ olarak niteleyen Steinmeier, dinlerin, geçmişte ve bugün de çatışmalara, savaşa, şiddete malzeme yapıldığı, dini duygu ve inançların başka inançtaki insanlara karşı şiddete dönüştürüldüğü örneklerine dikkati çekti. Myanmar, Nijerya, Mali, yakın Doğu ve Pakistan’daki çatışmaları örnek gösteren Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, “Dinler artık kavga ve savaş için malzeme yapılamaz. Tam tersine, barış için araç olmalıdır. Aksi takdirde dinler kendi talebini ve inandırıcılığını kaybeder. Dinlerin barıştan yana çıkması elbette barış için önemli, ama bu aynı zamanda dinler için de belirleyici bir faktör. Çünkü dinlerin en temel vaadi barış” diye konuştu.

‘ORTAK TAVRIMIZ OLMALI’
Dini temsilcileri barış için iş birliğine çağıran Cumhurbaşkanı Steinmeier, barışın inanç özgürlüğü için de önemini vurguladı. Steinmeier, “Barış olmadan yerkürede insan onuruna yakışır bir yaşamı mümkün kılacak hiçbir hedefe varılamaz. Dinler arası barış olmadan ise barış olmaz. Dinler, çatışmaların sona erdirilmesinde yapıcı güç olabilir. İnançlarımız farklı olabilir. Ama dinlerin kin ve şiddet için asla haklı bir gerekçe sunamayacağı bizim ortak tavrımız olmalı. Din adına hiçbir savaş yürütülmemeli. Lindau’dan verilecek ortak mesaj bu olmalı” diye konuştu.

 

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