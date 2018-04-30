Devleti tanımıyor, kurumları kabul etmiyor, silahlanıyor ve hızla çoğalıyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriDevleti tanımıyor, kurumları kabul etmiyor, silahlanıyor ve hızla çoğalıyorlar
GeriAvrupa Devleti tanımıyor, kurumları kabul etmiyor, silahlanıyor ve hızla çoğalıyorlar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Deutsche Welle Türkçe
30.04.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Devleti tanımıyor, kurumları kabul etmiyor, silahlanıyor ve hızla çoğalıyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Devleti tanımıyor, kurumları kabul etmiyor, silahlanıyor ve hızla çoğalıyorlar

Almanya’da devleti tanımayan, silahlanan ve şiddet olaylarına başvuran aşırı sağcı ‘İmparatorluk Vatandaşları’nı destekleyenlerin sayısı iki yılda yüzde 80 artarak 18 bine ulaştı.

ALMANYA'da kendilerine "Reichsbürger" (İmparatorluk Vatandaşları) diyen aşırı sağcı oluşumun üyelerinin sayısında son iki yılda ciddi bir artış yaşanıyor.
 Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan (BfV) bir sözcü, Alman devletini tanımayan, silahlanan ve bazıları şiddet eylemlerine başvuran, kendilerini "İmparatorluk Vatandaşları" olarak nitelendiren aşırı sağcı hareketin yaklaşık 18 bin kişi tarafından desteklendiğini açıkladı. Sözcü ayrıca 18 bin destekçinin 950'sinin aşırı sağcı olarak nitelendirildiğini aktardı. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2016 yılındaki raporuna göre İmparatorluk Vatandaşları'nın sayısı 10 binken, aynı yıl devlet tarafından aşırı sağcı olarak nitelendirilen kişilerin sayısının ise 500 ile 600 arasında olduğu ifade edilmişti. Bu rakamlara göre son iki yıl içerisinde İmparatorluk Vatandaşları'nın sayısı yüzde 80 civarında arttı.

Devleti tanımıyor, kurumları kabul etmiyor, silahlanıyor ve hızla çoğalıyorlar

POLİS CİNAYETİ İLE DİKKAT ÇEKTİLER
Ancak İmparatorluk Vatandaşları'ndaki bu artış hareketin aynı oranda yayıldığı ve destek bulduğu anlamına gelmiyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı sözcüsü bu harekete yönelik son yıllarda yapılan soruşturmalar ve özellikle 2016'da İmparatorluk Vatandaşları üyesi bir kişinin Bavyera'da bir polis memurunu öldürmesi ile bu harekete gönül veren ancak devlet tarafından bilinmeyen birçok insanın tespit edildiğini söyledi. 
Sözcü hareketin üyelerinden yaklaşık bin 200'ünün silah sahibi olmak için ruhsatlarının bulunduğunu belirtti. Ayrıca Almanya'da yetkili kurumların 2017 başından bu yana 450 İmparatorluk Vatandaşları üyesinin silah ruhsatlarını iptal ettiği de aktarıldı.

VERGİ ÖDEMEYİ İSTEMİYORLAR
İmparatorluk Vatandaşları, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni devlet olarak kabul etmiyor. Almanya'nın Batılı müttefikler tarafından hâlâ işgal altında olduğuna inanan bu hareket, Alman İmparatorluğu'nun İkinci Dünya Savaşı öncesindeki, yani 1937'deki sınırlarını geçerli sayıyor. Alman devletini tanımadıkları için de hiçbir kurumunu kabul etmiyor, vergi ödemeyi reddediyorlar. Kendilerine ait "devlet bölgeleri" oluşturduğunu öne süren İmparatorluk Vatandaşları üyeleri, bu yerleri "İkinci Alman İmparatorluğu", "Prusya Devleti" veya "Cermanya Prensliği" olarak adlandırıyorlar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Devleti tanımıyor, kurumları kabul etmiyor, silahlanıyor ve hızla çoğalıyorlar

'Kraliçe'nin 3 gününe 7 dalda Altın Lola

Küçük çocuğun katili, kayıp yaşlı akraba mı?

Milletvekili amcadan en acı paylaşım