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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
15.09.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Dev protesto Frankfurt’u kilitledi

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Dev protesto Frankfurt’u kilitledi

‘Yarını sürün’ sloganıyla Alman otomobil endüstrisinin şov yaptığı Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı’na karşı çevreciler, dev bir protesto düzenledi. Fuar çevresi ve kent merkezinin araç trafiğine kapatılmasına, tramvaylar da dahil toplu ulaşımın durmasına neden olan 25 bin protestocu benzin ve mazot gibi yakıcı motorlu araçların üretiminin durdurulmasını istedi.

GREENPEACE, attac, compakt, Bund, Alman Çevre Yardımı (Deutsche Umwelt Hilfe), adfc ve Alman Bisiklet Kulübü’nün de aralarında bulunduğu çevreci sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı İAA 2019’a karşı dev bir protesto düzenlendi.
20 bini bisikletli, yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı gösteride ‘Toplu taşıma ücretsiz olmalı’, ‘Otomobil şirketleri devletleştirilmeli’, ‘SUV lüks araçları yasaklanmalı’, ‘Dönüşüm hemen’ yazılı balon ve dövizlerle trafikte radikal dönüşüm çağrıları yapıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı miting sırasında fuar çevresi ve Frankfurt merkezi araç trafiğine kapatıldı. Kent merkezinde tramvay ve belediye otobüsleri çalışmadı.

Dev protesto Frankfurt’u kilitledi
İHTİYAÇ OLDUĞU İÇİN ALMIYORUZ
Mitingte konuşan Deutsche Umwelt Hilfe temsilcisi Barbara Metz, insanları yeni lüks araçları ihtiyacı olduğu için almadığını iddia etti ve “Otomobil şirketleri, bütçelerinin büyük kısmını radikal reklamlar için kullanıyor. İnsanlar özendiriliyor. Yakıcı motordan vazgeçilmesini, işyerlerinin kapatılması olarak lanse ediyorlar. Bu büyük yalan. Yeni teknololije yatırım, toplu taşımayı genişletmek daha çok istihdam demektir. Almanya’da mazotlu araç kurbanı 11 milyon sürücü, 57 zehirlenmiş şehir, milyonlarca hasta var. Emisyon değerleri azalacağına çoğalıyor. Bu insanlara değil otomobil şirketlerine hizmettir. Yanlış değerlerle insanları kandırmak ahlaksızlıktır. Başbakan Merkel, Almanya’da 2020 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç sözü vermişti ancak sadece 80 bin araç trafikte” diye konuştu.

Dev protesto Frankfurt’u kilitledi
FELDMANN’DAN TERS KÖŞE
İAA’nın açılış daveti ve konuşması iptal edildiği öne sürülen Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, açılış konuşmasını internetten yayınladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Feldmann, Alman otomobil endüstrisine sert eleştiriler yönelltiği metinde araçlarda yıllarca sürüp gelen daha hızlı, daha büyük ve daha rahat gibi değerlerin artık geçerli olamayacağını, kentlerin artan ve büyüyün araçlar için yeni park binaları yapmak durumunda kalmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Alman otomobil endüstrisinin önceliğinin daha çok araç satmak için yasaları delmek yerine çevre dostu, en iyi gelecek vaad eden araçlar olması gerektiğini vurguladı.

Dev protesto Frankfurt’u kilitledi

Dev protesto Frankfurt’u kilitledi

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