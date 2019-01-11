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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali VARLI / BERLİN
11.01.2019 - 18:26, Son Güncelleme:

‘Dayağın’ görüntülerini yayınladılar! Kereste ve tekme yok, enseye tokat var

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‘Dayağın’ görüntülerini yayınladılar! Kereste ve tekme yok, enseye tokat var

Almanya’da arkasından gelen 3 kişinin kafasına keresteyle vurduğunu, yerde defalarca tekmelendiğini iddia ederek kafası yarılmış resimlerini paylaşan aşırı sağcı AfD’li Federal Meclis Milletvekili Frank Magnitz olayının görüntüleri yayınlandı.

ALMANYA polisi, savcılığın izniyle AfD’li Federal Meclis milletvekili Frank Magnitz’e yapılan saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.
Güvenlik kamerasındaki görüntülerde 66 yaşındaki AfD’li tek başına sokakta yürüyor. Onu takip eden üç kişiden biri arkadan yanaştığı milletvekilinin kafasının arkasına elinin içiyle çok da sert olmayan bir darbe vuruyor. Milletvekili aldığı darbeyle önce sendeliyor, ardından da yere düşüyor. Saldırgan ile yanındaki kişi hızla kaçarken, birkaç adım geriden gelen üçüncü kişi de onların peşinden koşuyor. Saldırganlar, milletvekili ve partisinin Bremen teşkilatının açıkladığı gibi AfD’li milletvekilinin ne keresteyle kafasına vuruyor, ne de yerdeyken acımasızca vücudunun her yerini tekmeliyor.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYIN DEMİŞTİ
Saldırıdan sonra görüntüleri inceleyen Bremen savcılığı hem AfD’li milletvekilini hem de AfD’nin Bremen teşkilatını yalanlamıştı. Savcının açıklamasından sonra tekrar konuşan Magnitz, görüntülerin yayınlanmasını istemişti. Magnizt şüphelilerin adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmalarını istedi ancak savcı adam yaralamaktan soruşturma açtı.

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