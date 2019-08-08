Danışmanlık için en çok o bakanlık para harcadı!
Almanya’da bakanlıkların dış danışmanlık desteği için ödedikleri yüksek ücretler tartışma konusu oldu. Savunma Bakanlığı’nın ilk 6 ayda ödediği 155 milyon Euro dış danışmanlık ücreti, 13 bakanlığın toplamı kadar. 13 bakanlığın yılın ilk 6 ayında ödediği dış danışmanlık harcaması 178 milyon Euro.
DANIŞMANLIK harcamalarında Savunma Bakanlığı'ndan sonra en yüksek harcama rekoru 78.7 milyon Euro ile İçişleri Bakanlığı, 47.7 milyon Euro ile Ulaştırma Bakanlığı'nda. Sol Parti'nin verdiği önerge üzerine açıklanan danışmanlık harcamalarının aşırı yüksek olması, kamuoyunda da yoğun tartışma konusu oldu. Özellikle Savunma Bakanlığı'nın harcamaları eleştirilerin hedefinde. Savunma Bakanlığı Müsteşarı Thomas Silberhorn, yüksek harcamayı dijitalleşmenin getirdiği yük olarak gerekçelendirdi.
Danışmanlık hizmetlerinde en az harcama ise 293 bin Euro ile Eğitim Bakanlığı'nda.
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