UID, Yemen’e yardım elini uzattı
Danimarka’da, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından insani krizin yaşandığı Yemen için yürütülen yardım kampanyası için yaklaşık 28.5 bin Euro bağış toplandı.
UID’İN Türk Kızılayı ile Aralık 2018’de başlattığı kampanyaya katkı sağlamak amacıyla UID Danimarka Şubesi tarafından düzenlenen bağış etkinliğine Viomis Aid ve Helping Humanity dernekleri de destek verdi. Başkent Kopenhag’a 20 kilometre uzaklıktaki Ballerup kentinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 28.5 Euro bağış toplandı.
22 MİLYON İNSAN YARDIM BEKLİYOR
Türk Kızılayınca Yemen’e ulaştırılacak bağış kampanyasıyla ilgili açıklama yapan UID Danimarka Şube Başkanı Fatih Alev, Yemen’de 22 milyon insanın acil yardım beklediğini vurguladı. Alev, kampanyayla daha geniş çevrelere ulaşmak istediklerini belirterek, “Kampanyayı tek başımıza UID Danimarka olarak düzenlemek yerine Viomis Aid ve Helping Humanity adlı yıllardır buna benzer destek toplantıları yapan iki organizasyonla gerçekleştirmeyi tercih ettik” dedi. Farklı yardım derneklerinin insani yardım kampanyasına katılmasının verimli olduğunu dile getiren Alev, “Gerçekten çok verimli oldu, böyle bir karar verdiğimize çok memnunuz” diye konuştu.
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