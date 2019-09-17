Danimarka’dan evli çifte vize engeli
Balıkesir’in Balya ilçesinde yaşayan Vediha Özkan, Danimarka’da yaşayan eşi Tuncer Özkan’a kavuşmak için 5 yıldır vize çıkmasını bekliyor.
BALYA ilçesine bağlı kırsal Danişment köyünde tek yumurta ikizi olarak dünyaya gelen kardeşlerden Vediha Özkan (49) ve ikizi Vecihe Çolak, çocuk yaşta kas hastalığına yakalandı. İkizlerden Vediha, 2014 yılında katıldığı TV programında, Danimarka’da otomotiv sektöründe çalışan Tuncer Özkan ile tanıştı ve arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çift, 4 Ağustos 2014’te evlendi. Vediha Özkan, Danimarka’nın Roskide şehrine yerleşmek için gerekli evrakla 1 Ekim 2014’te konsolosluğa vize başvurusunda bulundu. İki yıl boyunca vize verilmeyen Özkan’a, 2016’da Özkan’ın Danimarka’da kendi üzerine kayıtlı evi olmadığı gerekçesiyle vize verilemeyeceği söylendi.5 senelik özlemin sona ermesini ve artık eşinin yanında olmak istediğini belirten Özkan, “Danimarka’nın tabii ki kendine ait kanunları vardır. Buna saygım sonsuz ama benim sesimin duyulmasını istiyorum. Şu an içinde bulunduğum durum haksızlık. Cumhurbaşkanımız ve eşi Sayın Emine Erdoğan
hanımefendiden bana yardımcı olmalarını rica ediyorum. Şu an ülke büyüklerinden başka bana yardımcı olabilecek kimse yok” dedi.
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