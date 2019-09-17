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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, DHA
17.09.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Danimarka’dan evli çifte vize engeli

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Danimarka’dan evli çifte vize engeli

Balıkesir’in Balya ilçesinde yaşayan Vediha Özkan, Danimarka’da yaşayan eşi Tuncer Özkan’a kavuşmak için 5 yıldır vize çıkmasını bekliyor.

BALYA ilçesine bağlı kırsal Danişment köyünde tek yumurta ikizi olarak dünyaya gelen kardeşlerden Vediha Özkan (49) ve ikizi Vecihe Çolak, çocuk yaşta kas hastalığına yakalandı. İkizlerden Vediha, 2014 yılında katıldığı TV programında, Danimarka’da otomotiv sektöründe çalışan Tuncer Özkan ile tanıştı ve arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çift, 4 Ağustos 2014’te evlendi. Vediha Özkan, Danimarka’nın Roskide şehrine yerleşmek için gerekli evrakla 1 Ekim 2014’te konsolosluğa vize başvurusunda bulundu. İki yıl boyunca vize verilmeyen Özkan’a, 2016’da Özkan’ın Danimarka’da kendi üzerine kayıtlı evi olmadığı gerekçesiyle vize verilemeyeceği söylendi.

Danimarka’dan evli çifte vize engeli
5 senelik özlemin sona ermesini ve artık eşinin yanında olmak istediğini belirten Özkan, “Danimarka’nın tabii ki kendine ait kanunları vardır. Buna saygım sonsuz ama benim sesimin duyulmasını istiyorum. Şu an içinde bulunduğum durum haksızlık. Cumhurbaşkanımız ve eşi Sayın Emine Erdoğan

Danimarka’dan evli çifte vize engeli

Danimarka’dan evli çifte vize engeli

hanımefendiden bana yardımcı olmalarını rica ediyorum. Şu an ülke büyüklerinden başka bana yardımcı olabilecek kimse yok” dedi.

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