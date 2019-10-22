Danimarka’da ‘helalinden’ kazanıp sektöre yön verdiler

DANİMARKA’NIN yanı sıra Avrupa’da birçok ülkede, hayvanların kesilmeden önce bayıltılarak şoklanması gerektiği yönünde getirilen yasaklar, Avrupalı Türklerin ‘helal et’e erişimini zorlaştırırken, Danimarka’da kurdukları şirketle yasağı fırsata çeviren iki ortaktan Bilal Bıyık, başarı hikayelerini anlattı. Ortağı Mustafa Muhçu ile 2001 yılında firmalarını kurduklarını aktaran MB Food A/S kurucu ortağı Bıyık, şöyle konuştu: “Mustafa Bey, et ve kasap işleriyle uğraşıyordu, benim de bir kafem vardı. Böyle bir ticari tanışıklığımız oldu. Piyasanın gelişmesiyle de et sektöründeki boşluğu görüp onunla bu işe başlamaya karar verdik. Başlangıçta amacımız döner imalatıydı ama zamanla helal et piyasasındaki sıkıntılardan ve isteklerden dolayı yelpazemizi bu tarafa doğru kaydırdık.”

‘KESİMHANEDEKİLER MÜSLÜMAN’

Bıyık, Danimarka’da önceden şoklamadan hayvan kesimi yapıldığına işaret ederek, “Hayvan koruma derneklerinin baskıları üzerine şoklanarak helal et kesimi yapılmak zorunda kalındı” dedi. Bunun üzerine kesimhanelerle anlaştıklarını kaydeden Bıyık, “Oralara helal et kesim yapacak Müslüman arkadaşlar yerleştirildi. Şu anda Danimarka piyasasında, üretimin neredeyse tamamına yakını helal olarak kesiliyor çünkü kesimhanelerde hayvan kesimi yapan arkadaşlar Müslümanlar. Onun için de buradaki helal et sıkıntısını bir nebze rahatlatmış olduk. Sonradan halkın bilinçlenmesiyle Almanya’da, Hollanda’da, İngiltere’de, Polonya’da ve İrlanda’da helal kesen kesimhaneler oluştu. Bunlar da halkın ihtiyacını karşılamak için iyi oldu” diye konuştu.





‘PİYASA KENDİLİĞİNDEN GELİŞTİ’

Helal et piyasasının gelişmesinde Danimarkalıların da rolü olduğuna değinen Bıyık, şu ifadeleri kullandı: “Helal kesim kasaplar Danimarka piyasasında ciddi rağbet görüyorlar çünkü etleri kaliteli, temiz ve sağlıklı. Bunun için Danimarkalılar da biraz daha buna rağbet gösterince helal piyasası kendiliğinden gelişti. Şu anda biraz daha sağlıklı bir iş yapıyoruz ama yıllar önce birazcık daha zordu çünkü Müslüman sayısı azdı. Kesimhanelerde çalışan Müslüman arkadaşlarımız yoktu. Kendimiz kesmek zorunda kalıyorduk. Bu sıkıntıları atlattık çok şükür.”

‘100 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADIK’

Danimarka kurumlarında da helal et tüketildiğine vurgu yapan Bıyık, “Şimdi bilinçli olarak özellikle helal et tüketmek isteyen kurumlar bize geliyorlar, onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi. Bıyık, etlerin büyük çoğunluğunu Danimarka’dan temin ettiklerini kaydederek, yaklaşık 100 kişiye istihdam sağladıklarını ve günde yaklaşık 50 ton et işlediklerini söyledi.