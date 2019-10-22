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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
22.10.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Danimarka’da ‘helalinden’ kazanıp sektöre yön verdiler

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Danimarka’da ‘helalinden’ kazanıp sektöre yön verdiler

Danimarka’da şoklanmadan hayvan kesiminin yasaklanmasıyla ortaya çıkan ‘helal et’ pazarındaki boşluğu fırsata çeviren iki Türk girişimci Bilal Bıyık ve Mustafa Muhçu, helal et piyasasına yaptıkları yatırımla hem İslami usullere uygun kesilmiş et ihtiyacını karşıladı hem de kesimhaneleri helal kesime yönlendirdi.

DANİMARKA’NIN yanı sıra Avrupa’da birçok ülkede, hayvanların kesilmeden önce bayıltılarak şoklanması gerektiği yönünde getirilen yasaklar, Avrupalı Türklerin ‘helal et’e erişimini zorlaştırırken, Danimarka’da kurdukları şirketle yasağı fırsata çeviren iki ortaktan Bilal Bıyık, başarı hikayelerini anlattı. Ortağı Mustafa Muhçu ile 2001 yılında firmalarını kurduklarını aktaran MB Food A/S kurucu ortağı Bıyık, şöyle konuştu: “Mustafa Bey, et ve kasap işleriyle uğraşıyordu, benim de bir kafem vardı. Böyle bir ticari tanışıklığımız oldu. Piyasanın gelişmesiyle de et sektöründeki boşluğu görüp onunla bu işe başlamaya karar verdik. Başlangıçta amacımız döner imalatıydı ama zamanla helal et piyasasındaki sıkıntılardan ve isteklerden dolayı yelpazemizi bu tarafa doğru kaydırdık.”

‘KESİMHANEDEKİLER MÜSLÜMAN’
Bıyık, Danimarka’da önceden şoklamadan hayvan kesimi yapıldığına işaret ederek, “Hayvan koruma derneklerinin baskıları üzerine şoklanarak helal et kesimi yapılmak zorunda kalındı” dedi. Bunun üzerine kesimhanelerle anlaştıklarını kaydeden Bıyık, “Oralara helal et kesim yapacak Müslüman arkadaşlar yerleştirildi. Şu anda Danimarka piyasasında, üretimin neredeyse tamamına yakını helal olarak kesiliyor çünkü kesimhanelerde hayvan kesimi yapan arkadaşlar Müslümanlar. Onun için de buradaki helal et sıkıntısını bir nebze rahatlatmış olduk. Sonradan halkın bilinçlenmesiyle Almanya’da, Hollanda’da, İngiltere’de, Polonya’da ve İrlanda’da helal kesen kesimhaneler oluştu. Bunlar da halkın ihtiyacını karşılamak için iyi oldu” diye konuştu.

Danimarka’da ‘helalinden’ kazanıp sektöre yön verdiler

‘PİYASA KENDİLİĞİNDEN GELİŞTİ’
Helal et piyasasının gelişmesinde Danimarkalıların da rolü olduğuna değinen Bıyık, şu ifadeleri kullandı: “Helal kesim kasaplar Danimarka piyasasında ciddi rağbet görüyorlar çünkü etleri kaliteli, temiz ve sağlıklı. Bunun için Danimarkalılar da biraz daha buna rağbet gösterince helal piyasası kendiliğinden gelişti. Şu anda biraz daha sağlıklı bir iş yapıyoruz ama yıllar önce birazcık daha zordu çünkü Müslüman sayısı azdı. Kesimhanelerde çalışan Müslüman arkadaşlarımız yoktu. Kendimiz kesmek zorunda kalıyorduk. Bu sıkıntıları atlattık çok şükür.”

‘100 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADIK’
Danimarka kurumlarında da helal et tüketildiğine vurgu yapan Bıyık, “Şimdi bilinçli olarak özellikle helal et tüketmek isteyen kurumlar bize geliyorlar, onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi. Bıyık, etlerin büyük çoğunluğunu Danimarka’dan temin ettiklerini kaydederek, yaklaşık 100 kişiye istihdam sağladıklarını ve günde yaklaşık 50 ton et işlediklerini söyledi.

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