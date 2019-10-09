Danimarka’da FBI operasyonu: 23 yıldır aranıyordu
1996’dan bu yana çocuk istismarı suçundan aranan 55 yaşındaki Mark Anthony Smith, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Danimarka polisinin ortak operasyonu sonucu başkent Kopenhag’ta yakalandı.
Smith’in, Mayıs 1995’te ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nin Sacramento şehrinde 14 yaşındaki 2 küçük çocuğa canice tecavüz ettiği ve yine mayıs ayı içerisinde 14 yaşındaki diğer bir çocuğu da zorla kaçırmaya çalıştığı belirtildi. Danimarka Ulusal Polis Komiserliği basına yaptığı açıklamada uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu 55 yaşındaki Smith’in şafak operasyonu sonucu gözaltına alındığı açıklandı. Zanlının işlemlerinin ardından FBI’a teslim edilerek Amerika’ya deport edildiği burada ise tutuklanarak Sacremento Şehir Hapishanesine gönderildiği belirtildi.
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