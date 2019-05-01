1 Mayıs’ta ortak talep: Daha sosyal, daha eşit Avrupa

ALMAN Sendikalar Birliği’nin (DGB) ‘Asıl Şimdi Avrupa’ sloganıyla düzenlediği Almanya’daki 1 Mayıs kutlamalarında çalışanların haklarının iyileştirildiği, sosyal ve güçlü bir Avrupa talep edildi. Berlin’de yapılan 1 Mayıs gösterisine 8 binden fazla kişi katıldı. Ver.di sendikası Başkanı Frank Bsirske Hamburg’ta, İG-Metall Sendikası Başkanı Jörg Hofmann’ın Bremen’de konuştuğu 1 Mayıs kutlamalarına on binlerce kişi katıldı. DGB Genel Başkanı Reiner Hoffmann ise Leipzig kentinde binlerce kişiye hitap etti ve doğu ile batı eyaletlerin arasında yaşam standardının halen eşitlenmemiş olmasını eleştirdi. Hoffmann “Batıya kıyasla doğuda çok sayıda işyerinde halen 3-4 saat fazla mesai yapılıyor olması devam edemez” dedi.





AŞIRI SAĞI YÜRÜTMEDİLER

Almanya’nın Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde aşırı sağın gösterilerine karşı binlerce insan sokaklara döküldü ve gösteriyi bloke etti. Polis iki grubu ayırmak için aralarına etten duvar örmek zorunda kaldı. Chemnitz kentinde aşırı sağcı AfD’nin gösterisine karşı ‘Irkçılığa karşı ayağa kalkalım’ girişiminin düzenlediği gösteriye bin 500 insan katıldı. AfD, Chemnitz’de beklediğini bulamadı. Polise 500 kişi geleceğini bildiren AfD’nin gösterisine katılım çok düşük kaldı. Aşırı sağ karşıtları, Dresden’de yaklaşık 200 kişinin katıldığı aşırı milliyetçi NPD’nin gösterisini ise yollara oturarak engelledi. Erfurt kentindeki AfD gösterisi ise karşıt göstericilerin sokakları tutması üzerine yapılamadı.





KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Aşırı sağcı Üçüncü Yol adlı örgüt Plauen kentindeki gösterisinde nazi dönemini andıran üniforma, bando ve sinyal meşalelerle yürüdü. “Sosyal Adalet” yazılı pankartlarla gösteri yapan neonaziler, sloganlarla da nazi dönemini çağrıştırdı. Karşı göstericiler neonazilerin yürüyüş yapmasını engellemek istedi. Kent Belediye Başkanı ise Üçüncü Yol partisinin yasal bir parti olduğunu gerekçe göstererek, gösteriye seyirci kaldı. Polis gösteri yasasına muhalefetten dört göstericiyi gözaltına aldı.





BU KENTTE IRKÇILARA YER YOK

Franfurt’taki Tarihi Römer Meydanı’nda gerçekleşen 1 Mayıs mitinginde renkli kareler yaşandı. Eğitim ve Bilim Sendikası GEW Genel Başkanı Marlies Tepe, “Biz güçlü, güven veren, sosyal, eşitlikçi bir Avrupa istiyoruz” dedi. Gösteriye katılan taksiciler, yeni bir yasa tasarısı hazırlığında olan Federal Bakan Scheuer’i istifaya davet etti. Paket dağıtıcıları da devasa bir fille, giderek ağırlaşan çalışma koşullarına dikkat çekti. Yaklaşık beş bin kişinin katıldığı mitingte Türk sivil toplum kuruluşları ile siyasi gruplar da yer aldı.

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann da “Ayrımcılığa, ırkçılığa, İslam düşmanlığına, antisemitizme yer yok. Bu kentte ırkçılara yer yok. Mitterand bu alanda ‘Irkçılık savaş demektir’ demişti. Biz savaş değil özgür, eşitlikçi, sosyal bir Avrupa istiyoruz” diye konuştu.