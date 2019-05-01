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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FRANKFURT
01.05.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

1 Mayıs’ta ortak talep: Daha sosyal, daha eşit Avrupa

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1 Mayıs’ta ortak talep: Daha sosyal, daha eşit Avrupa

Almanya’nın değişik kentlerinde düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılan on binlerce kişi, çalışanların haklarının iyileştirildiği, eşit ve sosyal açıdan güçlü bir Avrupa talep etti. Bazı kentlerde düzenlenen aşırı sağcıların gösterileri ile 1 Mayıs’ı kutlayanlar arasına polis etten duvar örmek zorunda kaldı.

ALMAN Sendikalar Birliği’nin (DGB) ‘Asıl Şimdi Avrupa’ sloganıyla düzenlediği Almanya’daki 1 Mayıs kutlamalarında çalışanların haklarının iyileştirildiği, sosyal ve güçlü bir Avrupa talep edildi. Berlin’de yapılan 1 Mayıs gösterisine 8 binden fazla kişi katıldı. Ver.di sendikası Başkanı Frank Bsirske Hamburg’ta, İG-Metall Sendikası Başkanı Jörg Hofmann’ın Bremen’de konuştuğu 1 Mayıs kutlamalarına on binlerce kişi katıldı. DGB Genel Başkanı Reiner Hoffmann ise Leipzig kentinde binlerce kişiye hitap etti ve doğu ile batı eyaletlerin arasında yaşam standardının halen eşitlenmemiş olmasını eleştirdi. Hoffmann “Batıya kıyasla doğuda çok sayıda işyerinde halen 3-4 saat fazla mesai yapılıyor olması devam edemez” dedi.

1 Mayıs’ta ortak talep: Daha sosyal, daha eşit Avrupa

AŞIRI SAĞI YÜRÜTMEDİLER
Almanya’nın Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde aşırı sağın gösterilerine karşı binlerce insan sokaklara döküldü ve gösteriyi bloke etti. Polis iki grubu ayırmak için aralarına etten duvar örmek zorunda kaldı. Chemnitz kentinde aşırı sağcı AfD’nin gösterisine karşı ‘Irkçılığa karşı ayağa kalkalım’ girişiminin düzenlediği gösteriye bin 500 insan katıldı. AfD, Chemnitz’de beklediğini bulamadı. Polise 500 kişi geleceğini bildiren AfD’nin gösterisine katılım çok düşük kaldı. Aşırı sağ karşıtları, Dresden’de yaklaşık 200 kişinin katıldığı aşırı milliyetçi NPD’nin gösterisini ise yollara oturarak engelledi. Erfurt kentindeki AfD gösterisi ise karşıt göstericilerin sokakları tutması üzerine yapılamadı.

1 Mayıs’ta ortak talep: Daha sosyal, daha eşit Avrupa

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER
Aşırı sağcı Üçüncü Yol adlı örgüt Plauen kentindeki gösterisinde nazi dönemini andıran üniforma, bando ve sinyal meşalelerle yürüdü. “Sosyal Adalet” yazılı pankartlarla gösteri yapan neonaziler, sloganlarla da nazi dönemini çağrıştırdı. Karşı göstericiler neonazilerin yürüyüş yapmasını engellemek istedi. Kent Belediye Başkanı ise Üçüncü Yol partisinin yasal bir parti olduğunu gerekçe göstererek, gösteriye seyirci kaldı. Polis gösteri yasasına muhalefetten dört göstericiyi gözaltına aldı.

1 Mayıs’ta ortak talep: Daha sosyal, daha eşit Avrupa

BU KENTTE IRKÇILARA YER YOK
Franfurt’taki Tarihi Römer Meydanı’nda gerçekleşen 1 Mayıs mitinginde renkli kareler yaşandı. Eğitim ve Bilim Sendikası GEW Genel Başkanı Marlies Tepe, “Biz güçlü, güven veren, sosyal, eşitlikçi bir Avrupa istiyoruz” dedi. Gösteriye katılan taksiciler, yeni bir yasa tasarısı hazırlığında olan Federal Bakan Scheuer’i istifaya davet etti. Paket dağıtıcıları da devasa bir fille, giderek ağırlaşan çalışma koşullarına dikkat çekti. Yaklaşık beş bin kişinin katıldığı mitingte Türk sivil toplum kuruluşları ile siyasi gruplar da yer aldı.

1 Mayıs’ta ortak talep: Daha sosyal, daha eşit Avrupa

Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann da “Ayrımcılığa, ırkçılığa, İslam düşmanlığına, antisemitizme yer yok. Bu kentte ırkçılara yer yok. Mitterand bu alanda ‘Irkçılık savaş demektir’ demişti. Biz savaş değil özgür, eşitlikçi, sosyal bir Avrupa istiyoruz” diye konuştu.

1 Mayıs’ta ortak talep: Daha sosyal, daha eşit Avrupa

1 Mayıs’ta ortak talep: Daha sosyal, daha eşit Avrupa

1 Mayıs’ta ortak talep: Daha sosyal, daha eşit Avrupa

1 Mayıs’ta ortak talep: Daha sosyal, daha eşit Avrupa

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