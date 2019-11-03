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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
03.11.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

‘Cumhuriyetin temelinde Anadolu kadının alın teri var’

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‘Cumhuriyetin temelinde Anadolu kadının alın teri var’

Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin geleneksel Cumhuriyet Balosu’nda Cumhuriyetin kazanımlarına dikkat çekilerek, çağdaş, demokratik ve laik Cumhuriyet’e sahip çıkmak gerektiği vurgulandı.

HESSEN Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet’in 96. yılını geleneksel baloyla kutladı. Geliri çağdaş eğitim projelerine verilmek üzere, Frankfurt Mariott Hotel’de düzenlenen Cumhuriyet kutlamasına Başkonsolos Burak Karartı, Eğitim Ataşesi Bora Başaran ile Hessen Eyalet milletvekilleri İsmail Tipi ve Turgut Yüksel’in de aralarında olduğu konuklar katıldı.

‘ANADOLU KADININ ALIN TERİ’
Cumhuriyet’in temelinde ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Atatürk’ün devrimciliği olduğunu söyleyen Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yelda Acar Gösterişli, “Bu Cumhuriyet’in temelinde küçümsenen, katılımı yok sayılan Anadolu kadınının alın teri ve kanı, nasırlaşan eli, mermi taşıyan sırtı vardır. Bugün hepimize düşen görev, Atatürk ve O’nun kurduğu çağdaş, demokratik ve laik Cumhuriyete sahip çıkmak, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nı kazananını korumak, gelecek nesillere aktarmaktır” diye konuştu.

‘Cumhuriyetin temelinde Anadolu kadının alın teri var’
ÇAĞDAŞ MEDENİYETLER SEVİYESİ
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da on yılı aşkın savaştan yorgun ve yılgın çıkan halkı, ortak bir ideal ve ülke etrafında birleştirerek demokrasiye en uygun yönetim biçimi Cumhuriyet’i kurabilmenin en imkansız iş olduğunu söyleyerek, “Ancak Büyük Önder Atatürk, Türk halkına duyduğu sonsuz güveni ve yılmaz iradesiyle bunu başarmış ve tarih boyunca her daim büyük zaferlere imza atmış olan Türk milletini bir kez daha tüm dünyaya örnek olabilecek bir yolculuğa hazırladı. Bizler bu yolculuğun 96. yılında geriye baktığımızda aslında hiç de azınsanamayacak mesafe kattetiğimizi görüyoruz. Cumhuriyet’le başlayan modernleşme sürecimiz, pek çok reform hamlesiyle devam etmiş, bugün Atatürk’ün hedef olarak belirlediği, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmıştır” dedi. Baloya katılan konuklar, sanatçı Esra Sezer şarkılarına danslarla eşlik ettiler. Baloda ‘Onuncu Yıl Marşı’ coşkusu da yaşandı.

‘Cumhuriyetin temelinde Anadolu kadının alın teri var’

 

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