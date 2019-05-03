‘Çok ciddi söyledim’
Almanya’da hükümet ortağı SPD Gençlik Teşkilatı Başkanı Kevin Kühnert, kapitalizmin yenilmesi için BMW gibi büyük şirketlerin kamulaştırılması tezleriyle siyasette deprem etkisi yarattı. Ancak kendi partisi dahil büyük tepki çeken Kühnert, geri adım atmadı.
SPIEGEL Online’a konuşan Kühnert, şunları söyledi: “Çok can alıcı soruları barış zamanında konuşup, seçimlerde ise bunun etrafında dönüp dolaşmak bana göre değil. Büyük sorular söz konusu olduğu zaman hep dilimizi ısırmayalım. Ben bu sözleri çok ciddi söyledim.”
Kühnert bu sözleriyle partisinden gelen Avrupa seçimlerinde bu tarz tezlerin partiye zarar vereceği eleştirilerine de cevap vermiş oldu.
DESTEK VERENLER DE OLDU
Kühnert’in büyük şirketlerin kamulaştırılması ve demokratik sosyalizm tezlerine partisi içinden destek veren de oldu. SPD’nin Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Teşkilatı Başkanı Sebastian Hartmann, “Tartışmayı ciddiye almalıyız. Bizim temelden yeni bir ekonomi modeline ihtiyacımız var. Düzensiz pazar bizim zararımıza. Çağımızın patlayıcı maddesi eşitsizlik” dedi.
SPD’li Federal Meclis milletvekili Wiebke Esdar da Kühnert’in sözlerini övdü: “Eğer ciddi olarak yenilikten bahsetmek istiyorsak, emekle sermaye arasındaki çelişkiyi de konuşmak zorundayız.”
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