Çocuk parasına da okul masrafına da zam

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriÇocuk parasına da okul masrafına da zam
GeriAvrupa Çocuk parasına da okul masrafına da zam
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Reuters
09.01.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Çocuk parasına da okul masrafına da zam

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocuk parasına da okul masrafına da zam

Almanya’da hükümet, çocuk yoksulluğuna karşı mücadele etmek için ‘Güçlü Aile Yasası’ hazırladı. Bakanlar Kurulunda onaylanan yeni düzenleme, gelecekte dar gelirli ve çocuklu ailelere daha fazla maddi desteği öngörüyor.

YASA tasarısı, dar gelirli ailelere ek çocuk parasını artırıyor. 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren çocuk başına ödenecek ek çocuk parası ayda 15 Euro artacak ve en fazla 185 Euro’ya çıkacak. Bunun yanında çocuk için ödenen geçim parası gibi gelirler daha az dikkate alınacak. Böylece tek başına çocuk yetiştiren aileler yasadan daha fazla yararlanacak. Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle Almanya’da 2 milyon çocuk için ek çocuk parası ödenecek. Ek çocuk parası için konulan gelir sınırını aşan ailelerde hemen kesintiye gidilmeyecek. Aile Bakanı Franziska Giffey, yeni düzenleme için “Çocuklu ailelerin yaşamını hissedilir oranda iyileştirecek” dedi.

OKUL MASRAFINA DA ZAM
Ek çocuk parasına zammın yanında devlet tarafından karşılanan okul masraflarına da zam geliyor. Ağustos ayından itibaren bir eğitim yılı için kalem, defter, kitap masrafı 100 Euro’dan 150 Euro’ya çıkacak. Sosyal kuruluşlar, başvuruların çok karmaşık olduğu gerekçesiyle çok sayıda ailenin bu yardımlardan yararlanamadığını açıklamıştı. Yardım için başvuruların da kolaylaştırılması karara bağlandı. Yasa tasarısı Federal Konsey’den de geçtikten sonra yürürlüğe girecek.
Yeni düzenlemenin çok komplike olduğunu söyleyen Almanya Çocukları Koruma Birliği Başkanı Heinz Hilgers ise, “Böyle bir küçük iyileşmeyi ‘Güçlü Aile Yasası’ olarak adlandırmak gerçek bir hiciv” dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (09.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Alman savcı, AfD’li vekili yalanladı: Keresteyle dövülmedi, yere düşüp başını çarptı

13 kişi öldü, yollar kapandı, elektrik yok, okullar tatil, yiyecek bitmek üzere

Meclise 'Bay Markus' olarak girdi... Şimdi 'Bayan Tessa'

Petry altıncı çocuğa hamile