Cem Özdemir yarışı kaybetti
Yeşiller’de dün yapılan Federal Meclis Grup Eş Başkanlık seçimini, 2013’ten beri bu görevi yürüten Katrin Göhring Eckardt ile Anton Hofreiter kazandı.
MECLİSTE 67 milletvekili bulunan Yeşiller’de önce kadın adaylar yarıştı. Katrin Göhring Eckardt oy kullanan milletvekillerinin yüzde 61.2’sinin, 2017’de milletvekili seçilen rakibi Kirstten Kappert Gonther ise yüzde 41.8’inin oyunu aldı. İkinci seçim ise Cem Özdemir ile Hofreiter arasında geçti. Hofreiter yüzde 58.2 oy alırken, Özdemir yüzde 41.8’le yarışı kaybetti. Göring Eckardt ile Hofreiter, en geç 2021 yılında yapılacak federal seçimlere kadar Yeşiller Federal Meclis Grup Eş Başkanı olarak parti meclis grubunu yönetecek.
KÜNAST’A DESTEK PANKARTI
Yeşiller milletvekilleri seçimlerden önce Federal Meclis milletvekili ve Federal Tüketiciyi Koruma eski Bakanı Renate Künast ile dayanışma gösterdi. Künast, sosyal medya hesapları üzerinden kendisine yapılan ağır hakaretler ve küfürler nedeniyle şikâyetçi olmuştu. Edilen küfürleri ve hakaretleri fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendiren mahkeme ise davayı reddetmişti. Bu karara tepki gösteren Yeşiller milletvekilleri, ‘Nefret söylemine hayır’ pankartı açtı.
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