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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
25.09.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Cem Özdemir yarışı kaybetti

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Cem Özdemir yarışı kaybetti

Yeşiller’de dün yapılan Federal Meclis Grup Eş Başkanlık seçimini, 2013’ten beri bu görevi yürüten Katrin Göhring Eckardt ile Anton Hofreiter kazandı.

MECLİSTE 67 milletvekili bulunan Yeşiller’de önce kadın adaylar yarıştı. Katrin Göhring Eckardt oy kullanan milletvekillerinin yüzde 61.2’sinin, 2017’de milletvekili seçilen rakibi Kirstten Kappert Gonther ise yüzde 41.8’inin oyunu aldı. İkinci seçim ise Cem Özdemir ile Hofreiter arasında geçti. Hofreiter yüzde 58.2 oy alırken, Özdemir yüzde 41.8’le yarışı kaybetti. Göring Eckardt ile Hofreiter, en geç 2021 yılında yapılacak federal seçimlere kadar Yeşiller Federal Meclis Grup Eş Başkanı olarak parti meclis grubunu yönetecek.

Cem Özdemir yarışı kaybetti
KÜNAST’A DESTEK PANKARTI
Yeşiller milletvekilleri seçimlerden önce Federal Meclis milletvekili ve Federal Tüketiciyi Koruma eski Bakanı Renate Künast ile dayanışma gösterdi. Künast, sosyal medya hesapları üzerinden kendisine yapılan ağır hakaretler ve küfürler nedeniyle şikâyetçi olmuştu. Edilen küfürleri ve hakaretleri fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendiren mahkeme ise davayı reddetmişti. Bu karara tepki gösteren Yeşiller milletvekilleri, ‘Nefret söylemine hayır’ pankartı açtı.

 

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