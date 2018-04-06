Çekya halkı en az kiliseye güveniyor
Çekya’da yapılan bir araştırmada, halkın en az güvendiği kurumun kilise olduğu ortaya çıktı.
CVVM araştırma enstitüsünce yapılan çalışmada, Çekyalılar yüzde 69 ile en çok orduya güvendiklerini belirtti.
Çekyalıların güvenlikleri kurumlar arasında polis yüzde 66 ile ikinci sırada, mahkemeler yüzde 56 ile üçüncü sırada yer aldı. Bunun yanında araştırmada, başta gazeteler olmak üzere medya kuruluşlarına güvenin alt sıralarda olduğu ortaya kondu. Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 25’inin dini kurumlara güvendiği, kilisenin güvenilen kurumlar arasında en son sırada yer aldığı görüldü.
Orta ve Batı Avrupa’da yapılan birçok çalışma, Avrupa Birliği (AB) içinde din ve kiliseye güvenin toplumda azaldığını, özellikle gençlerin ateizme kaydığını gösteriyor.
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