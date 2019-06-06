Cebinde 11 bin 500 Euro’su ile Türkiye’ye uçamadı
Almanya’nın Hannover kentinde Türkiye'ye tatile gitmek isteyen 31 yaşındaki Türk vatandaşının üzerinden kimlik kontrolü sırasında 11 bin 500 Euro para çıktı. Türk vatandaşı yolcu, üzerindeki parayı beyan etmediği için savcı hakkında soruşturma başlattı.
GÜMRÜK yasalarına göre, Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelere giriş ve çıkış sırasında 10 bin Euro üzerindeki nakit paranın beyan edilmesi zorunlu. Üzerinde 10 bin Euro ve daha fazla para bulunduranlar beyan etmediği taktirde haklarında gümrük yasalarına muhalefetten soruşturma açılıyor. Hannover Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Oliver Keuck, Türk vatandaşının kimliğiyle ilgili bilgi vermezken, “Kişi üzerinde çıkan paranın kendisinin tatil harçlığı olduğunu beyan etti” dedi. Hakkında soruşturma açılan Türk vatandaşına para cezası verileceği tahmin ediliyor.
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