Camiye molotoflu saldırı

IGMG Württemberg Bölge Başkanı Zeki Şeker, molotoflu saldırının ardından camide maddi hasar meydana geldiğini söyledi. “Müslümanlara ve camilere karşı şiddetin yoğunluğu endişe verici” diyen IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş ise “İslamofobik saldırılar önemsiz hale gelmemeli. Baden Württemberg hükümeti harekete geçmeli. Lauffen Cemiyet Başkanı Yaşar Tokmak ve ekibine geçmiş olsun diyoruz ve bu saldırının en kısa zamanda çözülmesini, sebep olan şahısların adalete teslim edilmesini temenni ediyoruz” dedi.