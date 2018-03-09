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Camiye molotoflu saldırı

İHA
09.03.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:

Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti’nin Lauffen kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Akşemsettin Camisi’ne molotofkokteyli atıldı. Polis, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

IGMG Württemberg Bölge Başkanı Zeki Şeker, molotoflu saldırının ardından camide maddi hasar meydana geldiğini söyledi. “Müslümanlara ve camilere karşı şiddetin yoğunluğu endişe verici” diyen IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş ise “İslamofobik saldırılar önemsiz hale gelmemeli. Baden Württemberg hükümeti harekete geçmeli. Lauffen Cemiyet Başkanı Yaşar Tokmak ve ekibine geçmiş olsun diyoruz ve bu saldırının en kısa zamanda çözülmesini, sebep olan şahısların adalete teslim edilmesini temenni ediyoruz” dedi.

Camiye molotoflu saldırı

Camiye molotoflu saldırı

Etiketler: Akşemsettin Camisi , Almanya , saldırı , avrupadan haberler
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