Ara
MENÜ
Avrupa Haberleri
AVRUPA
Haberler >Avrupa>Büyükelçiliğe saldırı hepimize yapılmıştır

Büyükelçiliğe saldırı hepimize yapılmıştır

AA
20.03.2018 - 12:07 | Son Güncelleme:

Danimarka Türk Dernekleri Koordinasyon Merkezi tarafından, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ‘Büyükelçiliğimizle Dayanışma ve Terörü Tel’in Gösterisi’ düzenlendi.

GÖSTERİYE, Azerbaycan ve Irak Türkmen Cephesi dernekleri de destek verdi. Dernekler adına Danca ve Türkçe hazırlanan bildiri metni, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Danimarka Şubesi Başkanı Fatih Alev tarafından okundu. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Tüm kamuoyu bilmelidir ki bu saldırı bir binaya atılmış molotof kokteyli ile gerçekleştirilen menfur bir olaydan ibaret değildir. Bu saldırı Danimarka’daki tüm Türk kökenli vatandaşları hedef almıştır. Toplumumuzu ve bizleri derin endişeye sevk etmiştir. Bu tarz benzer alçakça saldırıların bir daha asla gerçekleşmemesini ve gerçekleştirilmeden müdahale edilmesini talep ediyoruz. Danimarka makamlarının da aynı hassasiyette olduklarını düşünerek, faillerin ve azmettirenlerin bir an önce yakalanmasını, hesap vermelerini istiyoruz.”

BÜYÜKELÇİYE ‘GEÇMİŞ OLSUN’ ZİYARETİ
Terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atılan gösteride, bildirinin okunmasının ardından Danimarka Türk Dernekleri Koordinasyon Merkezi yöneticileri Büyükelçi Uğur Kenan İpek’in yanına çıkarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu, çiçek takdim etti.
Kopenhag polisine göre, geçen salı günü yerel saat ile 02.55’te meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliğine dört molotof kokteyli atılmıştı. Saldırıda, Büyükelçilik binasında maddi hasar oluşmuştu.

Etiketler: avrupadan haberler , Danimarka , KOPENHAG , Türk elçiliği , Saldırı , PROTESTO
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri