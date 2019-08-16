Bundesliga’da Türk rüzgarı: 1’i kaleci 18 futbolcu ve 1 hakem...

BUNDESLIGA’nın 2019-2020 Sezonu cuma akşamı başlarken, ligde mücadele eden 18 takımın 8’inin kadrosunda toplam 18 Türkiye kökenli futbolcu yer alıyor. Schalke dört futbolcuyla başı çekiyor. 10 kulübün kadrosunda ise Türkiye kökenli futbolcu yer almıyor.

Schalke’de bu sezon 19 yaşındaki Türk milli futbolcu Ozan Kabak ve Alman Ümit Milli Suat Serdar ile birlikte Ahmed Kutucu ve Münir Levent Mercan forma savaşı verecek. Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle takımının hazırlık kampının bir bölümünde yer alamadı. Genç futbolcunun ilk haftalarda oynaması zor görünüyor. Suat Serdar ise geçen yıl sergilediği performansla takımın değişmez futbolcularından biri olmayı başardı. Suat Serdar’ın bu yıl da orta sahada yeri garanti gibi. Geçen sezon performansıyla isminden söz ettiren genç golcü Ahmed Kutucu’nun bu yıl da forma şansı bulması sürpriz olmayacak. 18 yaşındaki Münir Levent Mercan’ın amatör takımda oynaması veya kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

Deniz Aytekin, Kenan Karaman, Kerem Demirbay, Levin Öztunalı (soldan sağa).

TECRÜBELİLER WERDER BREMEN’DE

Bundesliga’da 227 kez forma giyen Ömer Toprak ile 223 kez forma bulan Nuri Şahin bu sezon Werder Bremen’in başarısı için ter dökecek. İki tecrübeli futbolcu daha önce Dortmund’da birlikte oynadı. Ömer’in kiralık olarak alınmasından sonra Werder Bremen’de yeniden buluştular. Mainz’de yıllardır forma giyen Levin Öztunalı’nın yanı sıra genç defans futbolcusu Ahmet Gürleyen de forma bekleyecek. Mainz kadrosunda 18 yaşındaki Erkan Eyibil de var. Hertha Berlin alt yapısında yetişen Muhammed Kiprit’in geçen sezon olduğu gibi bu sezon da kiralık olarak gönderilmesi söz konusu. Golcü futbolcu takımın yaz kampına götürülmedi. Berlin’in bir diğer temsilcisi Union Berlin alt yapısında yetişen ve takımda şimdiye kadar forma bulamayan 21 yaşındaki Cihan Karaman’ın da kiralık gönderilmesi gündemde.

Nuri Şahin, Ömer Toprak, Suat Serdar, Yunus Mallı (soldan sağa).

MİLLİLER DÜSSELDORF’TA

Türk milli takımın son dönemdeki maçlarında forma giyen Kaan Ayhan ile Kenan Karaman bu yıl da Düsseldorf’un umudu olacak. Kaan Ayhan defansta, Kenan Karaman da forvette oynuyor. Hoffenheim’da performansıyla büyük çıkış yakalayan Kerem Demirbay bu sezon Leverkusen forması giyecek. Kerem Leverkusen’in orta sahasında görev yapacak. Kaleci Ramazan Özcan da Leverkusen’de kaldı. Ramazan, takımın ikinci kalecisi olarak düşünülüyor. Milli futbolcu Yunus Mallı Wolfsburg’da forma giymeyi sürdürecek. Tecrübeli futbolcu yeşil beyazlıların orta sahanın en önemli silahlarından. Salih Özcan ise Köln formasını terletecek. Daha önce 15 kez Bundesliga maçına çıkan Salih’in bu sezon daha fazla forma giymesi bekleniyor. Frankfurt’ta genç futbolcu Çetin Şahverdi de görev bekleyecek. Geniş kadroya sahip Frankfurt’ta Çetin’in bu sezon şansı fazla yüksek değil.





DENİZ AYTEKİN SAKAT

Bundesliga hakemleri arasında 41 yaşındaki Deniz Aytekin de var. 2008 yılından beri Bundesliga’da maç yöneten FIFA kokartlı Aytekin’in sakatlığı sürüyor. Aytekin’nin sahalara ne zaman döneceği bilinmiyor. Bundesliga kariyerine Hertha Berlin ile Cottbus maçını yöneterek başlayan Aytekin, şimdiye kadar 146 Bundesilga maçında düdük çaldı. Aytekin Almanya’nın en başarılı hakemleri arasında gösteriliyor.