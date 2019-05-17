Bundesliga'da lig sonuncusuna 29 milyon Euro!
Almanya'da yayın yapan Kicker, 2018-19 sezonunda Bundesliga ekiplerinin TV ve medya gelirlerini yayınladı.
1 FORTUNA DUSSELDORF | 25.4 milyon €2 NÜRNBERG | 29.3 milyon €
3 HANNOVER 96 | 33.6 milyon €4 FREIBURG | 36.6 milyon €
5 RB LEIPZIG | 40.3 milyon €6 STUTTGART | 39.8 milyon
7 MAINZ | 45.8 milyon €8 WOLFSBURG | 46.3 milyon €
9 EINTRACHT FRANKFURT | 51.5 milyon €10 WERDER BREMEN | 54.6 milyon €
11 HERTHA BERLIN | 56.6 milyon €12 BORUSSIA M'GLADBACH | 58.5 milyon €
13 HOFFENHEIM | 58.8 milyon €14 LEVERKUSEN | 61.6 milyon €
15 SCHALKE | 62.7 milyon €16 BORUSSIA DORTMUND | 64.1 milyon €
17 BAYERN MÜNİH | 65.4 milyon €
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