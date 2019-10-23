‘Bu saldırı tesadüf olamaz! Korkmadan konuşmaya devam edeceğim’
CDU Federal Meclis milletvekili Klaus Dieter Gröhler’in Berlin’deki seçim bürosuna saldırı düzenlendi. Büroyu basan kimliği belirsiz kişiler, camları kırdı. 53 yaşındaki Gröhler, aşırı sağcıların bürosuna saldırdığından şüpheleniyor.
GÖRGÜ tanıklarının anlattıklarına göre, önceki gece yarısı saat 01.30 sıralarında koyu renk giyinmiş bir grup, milletvekilinin, Berlin’nin Willmersdorf semtindeki bürosuna saldırdı. Büronun beş camını kıran grup, daha sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Görgü tanıkları saldırganların aşırı sağcılara benzedikleri bilgisini de polise verdiği öğrenildi.
Almanya’da Yahudilere yönelik saldırıları gündeme getiren Gröhler, kendisine yönelik saldırının da yaptığı açıklamalarla bağlantılı olduğunu söyledi. Gröhler, “Bu saldırı tesadüf değil. Ben, korkmadan inandığım ve doğru bulduğum konularla ilgili konuşmaya devam edeceğim” dedi.
CDU/CSU Federal Meclis Grup Genel Sekreteri Michael Grosse Brömer ise saldırıyı kınadı: “Bu salıdır parlamenter demokrasiye yönelik yapılmış bir saldırıdır. Bu iğrenç saldırıdan ne korkarız ne de etkileniriz.”
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