Bu acılar bir kez daha yaşanmasın
Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya’nın Solingen’de 25 yıl önce yaşanan ırkçı saldırıda yakınlarını kaybeden Genç ailesini evinde misafir etti.
ALMANYA’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve eşi Fatma Cebeci, 29 Mayıs 1993’te ırkçı bir saldırı sonucunda Solingen’de iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç ile ailesini Devlet Konukevi’nde kabul etti. Başkonsolos Cebeci, Genç ailesinin tarifsiz acılara rağmen barış ve hoşgörünün temsilcisi olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin, Genç ailesinin yanında olduğunu söyledi.
Cebeci, “Mevlüde Genç, yaşadığı tarifsiz acılara rağmen 25 yıldır hoşgörü, kardeşlik ve barış içinde bir arada yaşama mesajı veriyor. Irkçılığın, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın, her türlü aşırıcılığın artmakta olduğu günümüzde Anadolu’nun bilgeliğinin yaşayan timsali olan Mevlüde Genç’in sözlerine daha fazla kulak vermeye ihtiyacımız var” dedi.
Mevlüde Genç ise, “Burada barış içerisinde bir arada yaşamak istiyoruz. Benzer acılar bir kez daha hiç yaşanmasın. Devletimizin yanımızda olması bizi mutlu ediyor” ifadesini kullandı.
Mayıs ayındaki anma töreninde ilk kez Almanya Başbakanı Angela Merkel de Genç ailesi ile tanışmış ve yakın ilgi göstermişti. Solingen’de 29 Mayıs 1993’te 4 aşırı sağcı Alman, Genç ailesinin evini kundaklanmış, Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti.
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