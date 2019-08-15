Bremen’de koalisyon hükümetine güvenoyu
Almanya’nın Bremen Eyaletini dört yıl boyunca yönetecek SPD, Yeşiller ve Sol Parti’den oluşan koalisyon hükümeti, meclisten güven oyu alarak göreve başladı. Eyaletin yeni başbakanı SPD’li Andreas Bovenschulte oldu.
BREMEN’de mayıs ayında yapılan seçimlerde birinci parti olarak CDU’nun çıkmasına rağmen hükümeti SPD, Yeşiller ve Sol Parti kurdu. İlk kez Sol Parti eski eyaletlerden birinde hükümette yer alırken Eyalet Meclisi’nde yapılan oylamada 82 milletvekilinden 47’sinin oyunu alan SPD’li Andreas Bovenschulte başbakan seçildi.
Bovenschulte, başbakanlık koltuğunu yine SPD’li Carsten Sieling’den devraldı.
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