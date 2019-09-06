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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
06.09.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Brandenburg’da görüşmeler başladı

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Brandenburg’da görüşmeler başladı

1 Eyül Pazar günü yapılan seçimlerden birinci parti çıkan SPD, 30 yıldır yönettiği Brandenburg’da koalisyon ortağı arıyor. SPD’li Brandenburg Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke, önümüzdeki beş yıl eyaleti yönetecek hükümeti kurmak için öngörüşmelere başladı.

PAZARTESİ günü düzenlediği basın toplantısında, partisinin koalisyon öngörüşmelerine önce CDU ile başlayacağını açıklayan Woidke, dediğini yaptı. Perşembe günü SPD heyetiyle birlikte CDU yöneticileriyle buluşan Woidke, ardından 10 yıldır eyaleti birlikte yönettikleri Sol Parti temsilcileriyle buluştu. CDU da Sol Parti de SPD gibi seçimlerde büyük oy kaybetmişti. Seçimlerde oyunu artıran Yeşiller ve yüzde 5 barajını aşarak ilk kez meclise milletvekili sokmayı başaran Serbest Seçmenler ile de cuma günü koalisyon için görüşme gerçekleşti. Woidke’nin açıkladığı gibi SPD, yabancı ve İslam karşıtı parti AfD ile bir görüşme yapmayacak.

Brandenburg’da görüşmeler başladı

ÜÇLÜ KOALİSYON ZORUNLU
Brandenburg’da seçim sonuçları üç partili hükümet modelini zorunlu kılıyor. SPD-Sol Parti-Yeşiller ile ‘Kırmızı-Kırmızı-Yeşil’ koalisyonu kurabileceği gibi, SPD-CDU-Yeşiller ile ‘Kenya Koalisyonu’ olarak bilinen ‘Kırmızı-Siyah-Yeşil’ koalisyonu da kurulması mümkün. Bir diğer olasılık ise ‘SPD-CDU-Serbest Seçmenler’ ortaklığı. Ancak bu koalisyonun kurulma ihtimali çok düşük. SPD bir yandan olası ortaklarıyla buluşurken, CDU ve Yeşiller de koalisyon hükümeti için görüştü. 88 üyeli Brandenburg parlamentosunda güven oyu alabilmek için 45 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

Brandenburg’da görüşmeler başladı

CDU’DA İSTİFA DEPREMİ
Brandenburg’da koalisyon için öngörüşmeler başlarken, CDU Eyalet Teşkilat Başkanı Ingo Senftleben (45), partideki tüm görevlerinden istifa etti. Senftleben, kurulacak hükümette CDU’nun yer alması durumunda bakanlık almayacak, Meclis Grup Başkanlığına aday olmayacak, koalisyon görüşmelerinde bulunmayacak. Senftleben, pazar günü yapılan eyalet parlamentosu seçimlerinde CDU’nun başbakan adayı olmuştu.

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