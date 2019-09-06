Brandenburg’da görüşmeler başladı
1 Eyül Pazar günü yapılan seçimlerden birinci parti çıkan SPD, 30 yıldır yönettiği Brandenburg’da koalisyon ortağı arıyor. SPD’li Brandenburg Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke, önümüzdeki beş yıl eyaleti yönetecek hükümeti kurmak için öngörüşmelere başladı.
PAZARTESİ günü düzenlediği basın toplantısında, partisinin koalisyon öngörüşmelerine önce CDU ile başlayacağını açıklayan Woidke, dediğini yaptı. Perşembe günü SPD heyetiyle birlikte CDU yöneticileriyle buluşan Woidke, ardından 10 yıldır eyaleti birlikte yönettikleri Sol Parti temsilcileriyle buluştu. CDU da Sol Parti de SPD gibi seçimlerde büyük oy kaybetmişti. Seçimlerde oyunu artıran Yeşiller ve yüzde 5 barajını aşarak ilk kez meclise milletvekili sokmayı başaran Serbest Seçmenler ile de cuma günü koalisyon için görüşme gerçekleşti. Woidke’nin açıkladığı gibi SPD, yabancı ve İslam karşıtı parti AfD ile bir görüşme yapmayacak.
ÜÇLÜ KOALİSYON ZORUNLU
Brandenburg’da seçim sonuçları üç partili hükümet modelini zorunlu kılıyor. SPD-Sol Parti-Yeşiller ile ‘Kırmızı-Kırmızı-Yeşil’ koalisyonu kurabileceği gibi, SPD-CDU-Yeşiller ile ‘Kenya Koalisyonu’ olarak bilinen ‘Kırmızı-Siyah-Yeşil’ koalisyonu da kurulması mümkün. Bir diğer olasılık ise ‘SPD-CDU-Serbest Seçmenler’ ortaklığı. Ancak bu koalisyonun kurulma ihtimali çok düşük. SPD bir yandan olası ortaklarıyla buluşurken, CDU ve Yeşiller de koalisyon hükümeti için görüştü. 88 üyeli Brandenburg parlamentosunda güven oyu alabilmek için 45 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.
CDU’DA İSTİFA DEPREMİ
Brandenburg’da koalisyon için öngörüşmeler başlarken, CDU Eyalet Teşkilat Başkanı Ingo Senftleben (45), partideki tüm görevlerinden istifa etti. Senftleben, kurulacak hükümette CDU’nun yer alması durumunda bakanlık almayacak, Meclis Grup Başkanlığına aday olmayacak, koalisyon görüşmelerinde bulunmayacak. Senftleben, pazar günü yapılan eyalet parlamentosu seçimlerinde CDU’nun başbakan adayı olmuştu.
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