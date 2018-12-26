Yüzbinler, 2019’a Brandenburg Kapısı’nda ‘merhaba’ diyecek
Almanya yeni yıla Berlin’in tarihi sembollerinden Brandenburg Kapısı’nın önünde yüz binlerce kişinin katılacağı yeni yıl eğlence partisiyle girecek.
Çok sayıda sanatçının sahne alacağı parti için şimdiden hazırlıklara başlandı. Önümüzdeki günlerde de kapatılması bekelenen Brandenburg Kapısı’na çıkan bazı yollar şimdiden trafiğe kapatıldı. Çevre sokak ve caddeler 2 Ocak tarihine kadar da kapalı olacak.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Polis, Brandenburg Kapısı’nda düzenlenecek dev eğlence partisi için sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Berlin emniyeti, alana gireceklerin yanlarında çanta, sırt çantası ve bavul gibi eşyaları almamalarını duyurdu. Kapkaççılara karşı da uyarıda bulunan polis, alana herkesin tek tek aranarak alınacağını da söyledi. Geçen yıl, Brandenburg Kapısı’nın önünde yapılan bir milyona yakın kişinin katıldığı yeni yıl partisine bu yıl da katılımın büyük olacağı tahmin ediliyor.
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