Avrupalı Türklere önemli uyarı! Emekliliğiniz iptal olabilir...

SGK, gönderdiği yazılarda genellikle aynı gerekçeyi sunuyor: “Sahte bilgi ve belgelerle emekli aylığı bağlattığınız için emekli aylığınız iptal edildi.”

Ayrıca şimdiye kadar aldıkları emekli aylıklarını faiziyle birlikte geri ödemeleri de isteniyor.

Hürriyet gazetesi olarak daha önce de vatandaşları uyardık.

27 Eylül 2019’da ‘Borçlanarak Türkiye’den emekli olanlar dikkat! Maaşınız iptal olabilir’ başlıklı haberimizde Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde Nurten Çelik adlı vatandaşın emekli aylığının durdurulduğu ve SGK’nın kendisinden 80 bin TL istediğini yazmıştık.

SGK SAYI VEREMİYOR

SGK’dan gönderilen yazıyla emekli aylığı iptal edildiği bildirilen vatandaşların sayısının artması üzerine, Ankara’daki SGK yetkililerini aradık. Konuyla ilgili bir sayı veremeyeceklerini, ancak araştırıldığını söylemekle yetindiler.

Yurtdışı çalışma ataşeliklerinden alınan bilgiye göre ise iptallerin sebebi şu; Türkiye’den borçlanarak emekli olmak isteyen vatandaşların birçoğu, emeklilik konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketler aracılığıyla SGK’ya müracaat etti. Bu danışmanlık şirketleri bin 500 Euro gibi bir ücret karşılığında vatandaşın başvuru ve sigorta giriş işlemlerini üstlendi. Ancak başvuru sahibini Türkiye’ye gitmeden ve Türkiye’de kendi kurdukları paravan şirketlerde çalışıyormuş gibi gösterdi.

SGK ise gümrükteki giriş çıkış belgelerinden bu kişilerin çalışıyor olarak gösterildiği tarihlerde Türkiye’de olmadıklarını, çalışıyor gösterildikleri iş yerlerinin de paravan şirketler olduğunu tespit etti. Bu bilgilere dayanarak da sahte bilgi ve belgelerle emekli aylığı bağlanan vatandaşların maaşlarını iptal etti. Yani vatandaşlar, dolandırıcı danışmanlık şirketlerinin mağduru oldu.

PARASINI DA ALDILAR

Danışmanlık şirketlerinin bazılarında ise şu sorunlar yaşandı; Şirket, vatandaşlardan SGK’ya yatırmaları gereken primleri alıp SGK’ya yatırmadı. Münihli bir çift bu yolla Türkiye’deki bir danışmanlık şirketine parasını kaptırdı. SGK’ya ödemeleri gereken 45 bin Euro’yu, “Biz havale edeceğiz” diyerek danışmanlık şirketinin kendilerinden aldığını söyleyen mağdur çift, ancak bu paranın SGK’ya ödenmediğini görünce şok oldu. Adının açıklanmasını istemeyen mağdur çift, paralarını geri isteyince şirketin kendilerini tehdit ettiğini anlattı.