Bilirkişilere göre Almanya’nın göç yasasına ihtiyacı var
Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi (SVR), hazırladığı yıllık raporunda göçü denetlemek ve yönlendirmek için bir göç yasasına ihtiyaç olduğunu açıkladı.
DOKUZ üyeli konseyin hazırladığı raporu kamuoyuna duyuran SVR Başkanı Thomas Bauer, 2015’te yaşanan mülteci kriziyle birlikte göç ve uyum konusunun en hassas toplumsal konu olduğunun anlaşıldığını söyledi. Bauer, “Tartışmalar, Almanya’nın nüfus gelişimi yüzünden sadece şimdi değil, uzun yıllar daha göçe ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle devletin göç ve uyumu bir göç yasasıyla şekillendirmesi gerekir” dedi.
Raporda, hazırlanacak yasayla kalifiye iş gücü göçünde devletin yaptıklarının şeffaflık kazanacağı belirtildi. Yasal göç opsiyonunun açılmasının ise düzensiz göçü önlemeye katkı sağlayacağı kaydedildi.
SVR Konseyi üyesi Daniel Thym da raporla ilgili şunları söyledi: “Herkes İslam, göç ve sorunları tartışıyor. Bunlar, varolan sorunlar ve biz bunu kesinlikle ne küçümsüyor ne de inkar ediyoruz. Ama göç, daha fazla anlam ifade ediyor. Göç yasası üzerine bir tartışma, göçün başka taraflarını gündeme getirecektir. Biz, Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi olarak böyle bir yasanın çıkmasını destekliyoruz.”
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