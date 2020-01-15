Biletlere ilgi yok!

30 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de başlayacak maçın biletleri aylar öncesinden satışa çıkmıştı. Berlin Mercedes Arena'da oynanacak maça sarı lacivertli taraftarlar beklenen ilgiyi şimdilik göstermedi. Fenerbahçe için ayrılan tribündeki biletlerin önemli kısmı henüz satılmadı. Sarı lacivertli taraftarlar için ayrılan bölümdeki biletleri 23 eurodan başlayan fiyatlarla satışa kondu. Şimdiye kadar Türk takımlarıyla oynanan maçların biletlerinin haftalar öncesinden satıldığını ve tükendiğine dikkat çeken Alba Berlin yönetimi, bu kez biletlere ilginin olmamasına şaşırdı. Sarı lacivert taraftarın maça ilgisinin az olmasında Fenerbahçe'nin bu yıl gösterdiği kötü performansın etkili olduğu tahmin ediliyor. Fenerbahçe 2019-2020 THY Euroleague'de 19 hafta sonunda 8 galibiyet ve 11 yenilgi aldı. 10. sırada bulunan sarı lacivertliler, son üç maçını kazanarak önemli puanlar topladı. Maçtan önce Berlin'de Fenerbahçeliler Derneği de açılacak. Maçtan bir gün sonra ise önce Almanya'daki Fenerbahçe dernekleri toplanacak. Ardından Berlinli Fenerbahçeliler balo düzenleyecek. Sıla'nın sahne alacağı baloya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da davet edildi.

31 Ocak Cumartesi akşamı Maritim Otel'de yapılacak baloda Ali Koç Fenerbahçe kongre üyelerine birer şilt vermesi bekleniyor.