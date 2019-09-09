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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
09.09.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Bertelsmann Vakfı açıkladı: 2025’te açık 26 bin 300 olacak

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Bertelsmann Vakfı açıkladı: 2025’te açık 26 bin 300 olacak

Almanya’da 16 eyaletin kültür ve eğitim bakanlarının geçen yıl katıldığı ‘Kültür Bakanları Konferansı’nda ülkedeki öğretmen açığının 2025 yılında 15 bin 300’ü bulacağı belirtilmişti. Bertelsmann Vakfı bu rakamın çok daha fazla alacağını açıkladı.

VAKIF, 2025 yılında 3 milyon 254 bin ila 3 milyon 323 bin arasında öğrencinin ilkokullarda eğitim alacağını ön görerek yaptığı araştırmada, 26 bin 300 öğretmenin istihdam edilmesi gerektiği sonucuna vardı. Öğretmen açığının giderilmesi için acil çözüm talebinde bulunan Vakıf Başkanı Jörg Draeger, emekli öğretmenlerin okullarda görevlendirilmesiyle bu açığın kapatılabileceğini söyledi. Hessen Eyalet Kültür Bakanı ve Kültür Bakanları Konferansı Dönem Başkanı Alexander Lorz da yaptığı açıklamada, öğretmen açığının öngörüldüğünden daha yüksek olduğunu kabul etti.

UTANÇ VERİCİ
Açığın, artan doğum oranının yanı sıra ülkeye çok sayıda AB üye ülkelerden gelen göç ile mülteci akınından kaynaklandığı belirtiliyor. Lorz, eyaletlere göre öğretmen açığının değiştiğini belirtirken, bir öğretmenin göreve başlayabilmesi için 5 ila 7 yıla ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) ise öğretmen açığının giderilmesi için eğitim fakültesine öğrenci alınırken, lise bitirme notunun dikkate alınmamasını istedi. Sendikadan yapılan açıklamada, eğitim fakültelerine daha fazla öğrenci alınması talep edilirken, “Öğretmen açığı varken, ilkokul öğretmeni olmak isteyen gençlerin üniversiteye alınmamaları utanç verici” denildi.

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