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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 30.12.2019 - 18:47,Son Güncelleme:/

Berlin’de silahlı soygun girişimi

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Berlin’de silahlı soygun girişimi

Almanya’nın başkenti Berlin’in merkezindeki Friedrichstrasse’de bir kafeteryada silahlı soygun girişiminde bulunuldu.

DOĞU ve Batı Berlin arasındaki eski sınır geçiş noktası Checkpoint Charlie’nin yakınındaki bir kafeye yönelik soygun girişimi sebebiyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Berlin polisinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kimliği belirsiz kişinin, silahla birkaç el ateş ettiği belirtildi. Çevredeki caddeler kapatılarak metro seferleri durduruldu.

Berlin’de silahlı soygun girişimi

Alman medyası soyguncunun olay yerinde kaçmayı başardığını yazdı. Noel Pazarına üç yıl önce yapılan saldırı nedeniyle yılbaşı öncesindeki silahlı soygun girişimi, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. ‘Checkpoint Charli’ bölgesi Berlin’de turistlerin gezmek için tercih ettikleri yerlerin başında geliyor.

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