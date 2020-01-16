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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 16.01.2020 - 13:23,Son Güncelleme:/

Berlin’de Aynur Pektaş’ın ilk ve ‘sonsuz’ defilesi gerçekleşti

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Berlin’de Aynur Pektaş’ın ilk ve ‘sonsuz’ defilesi gerçekleşti

Berlin Moda Haftası’nda ilk defilesini gerçekleştiren modacı Aynur Pektaş “Gelen tepkiler beni çok mutlu etti. Mankenler de elbiseleri çok güzel taşıdı” dedi. 

Berlin’de Aynur Pektaş’ın ilk ve ‘sonsuz’ defilesi gerçekleştiCUMA günü sona erecek Berlin Moda Haftası’nda ilk defilesini gerçekleştiren modacı Aynur Pektaş, Türk kilim desenlerinden etkilenerek hazırladığı ve ‘Sonsuz’ adını verdiği koleksiyonuyla büyük beğeni topladı. Aynur Pektaş, tasarımından çizimine, dikiminden sunumuna kadar kendi imzasını taşıyan beyaz renk elbiselerden oluşan koleksiyonunu sektörün önde gelenlerinin beğenisine sundu. Berlin’de modanın kalbinin attığı yer olarak kabul edilen Mitte’de gerçekleşen defileyi izlemeye, Alman ve farklı ülkelerden Moda Haftası’nı ziyaret eden sektörün önemli isimleri geldi.

Berlin’de Aynur Pektaş’ın ilk ve ‘sonsuz’ defilesi gerçekleşti

TEK TEK İPLİK DOKUMAYLA HAZIRLANDI
Düsseldorf’ta çalışmalarını sürdüren Pektaş “Berlin Moda Haftası’ndaki ilk defilemin ilgi görmesi beni gururlandırdı. Öncesinde çok heyecanlandım. Uzun bir süreden beri bu defileye hazırlanıyordum. 10 parça elbiseden oluşan koleksiyonun önemli bölümü tek tek iplik dokumayla hazırlandı. ‘Sonsuz’ adlı koleksiyonum gelenekselden günümüz sanayi üretimine geçiş temasını işledi.

Berlin’de Aynur Pektaş’ın ilk ve ‘sonsuz’ defilesi gerçekleşti

KİLİM VE HALI DESENLERİ
Mankenlerin taşıdığı elbiselerin büyük bölümü tahtalara çakılan binlerce çivinin yardımıyla iplik iplik dokuyarak hazırladım. Hiç kumaş kullanmadığım parçalar da var. Türk giyim geleneği ve kültüründe dokuma ve örgü önemli bir yeri tutuyor. Ben de bunu yaşatmak istiyorum. Avrupa’da tanınmasını ve yaygınlaşmasını amaçlıyorum. Defileye ‘Sonsuz’ diyorum çünkü bizim geleneksel kıyafetlerimizde sonsuz fikirler ve tarz var. Onları sonsuza kadar yaşatmak gerekir. Bu koleksiyonu hazırlamak için Türkiye’de farklı şehirlerde kilim ve halı dokumalarını yerinde görüp inceledim. İlmik ilmik nasıl dokunduğunu görüp ben de Düsseldorf’taki atölyemde yaptım” dedi.

Berlin’de Aynur Pektaş’ın ilk ve ‘sonsuz’ defilesi gerçekleşti

Berlin’de Aynur Pektaş’ın ilk ve ‘sonsuz’ defilesi gerçekleşti

 

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