3 yıl sonra aynı Noel pazarı!

POLİS, terör saldırısı şüphesiyle Noel pazarını ve pazarın yanı başındaki Noel konserinin yapıldığı Kaiser Wilhelm Kilisesi’ni boşalttı. Geniş güvenlik önlemleri alan polis kimlik kontrolü yaptı, Zoologischer Garten İstasyonu’nda tren seferleri durduruldu. 250 polis tehlikeli madde arayan köpeklerle meydanda arama yaptı. İki saat süren arama sonucunda ise herhangi bir tehlikeli madde bulunamadı ve alarm kaldırıldı.

Terör saldırısı korkusuna Noel pazarında iki kişinin şüpheli hareketlerinin sebep olduğu bildirildi. Polis, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken iki kişiyi kontrol etti. Bunlardan birini isim benzerliği sonucu kırmızı bültenle aranan tehlikeli bir Suriyeli ile karıştıran polis, hassas davranarak terör saldırısı alarmı verdi. İki şüpheli geçici olarak gözaltına alındı. Ancak gözaltına alınan şüphelinin aranan Suriyeli olmadığı tespit edildi.

Berlin polisi üç yıl önce yaşanan terör saldırısından dolayı güvenlik görevlilerinin hassas davrandığını, alarmın yanlış alarm olduğunu açıkladı. Aramanın uzun sürmesi nedeniyle kapalı kalan Noel pazarı sabah yeniden ziyaretçilere açıldı.