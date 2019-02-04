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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
04.02.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Berlinale Film Festivaline üç gün kala biletler satışa sunuldu

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Berlinale Film Festivaline üç gün kala biletler satışa sunuldu

Bu yıl 69’uncusu düzenlenecek olan Berlinale Film Festivali’nde gösterilecek yaklaşık 400 filmin bileti satışa çıktı. Festivalde bu yıl gösterilecek 2 Türk filmi Emin Alper’in ‘Kız Kardeşler’i, Fatih Akın’ın ‘Altın Eldiven’i Altın Ayı için yarışacak. Ayrıca festivalde Burak Çevik’in ‘Aidiyet’ filmi ve Mehmet Akif Büyükatalay’ın ‘Oray’ filmi de gösterilecek.

DÜNYANIN en çok seyirci çeken film festivali Berlinale 7-17 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Geçmiş yıllarda yaklaşık 600 filmin gösterildiği festivalde, bu yıl filmlerin sayısı 400’ün altında kaldı. Berlinale programına alınan 400 film 11 gün sürecek festivalde 900 kez gösterilecek. Festivalin başlamasına sayılı günler kala bilet satışı da başladı. Pazartesi saat 10.00’da başlayan satışlar hem gişeden hem de online olarak yapılıyor. Geçen yıl Altın Ayı için yarışan filmlerin biletleri 15 Euro’dan satılırken, bu kategoride gösterilecek filmlerin biletlerine bu yıl 1 Euro zam yapıldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi biletler filmlerin gösteriminden üç gün önce satılıyor.

INTERNATION’DA 12 EURO
Gösteri gününde bilet satışı ise sadece online ve filmin gösterileceği sinemanın gişesinden yapılacak. Gösterime yarım saat kala filmlerin biletleri yüzde 50 indirimle satılacak. Altın ayı için yarışacak filmlerin Friedrichstadtpalast, Haus der Berliner Festspiele, Zoo Palast ve International’daki biletlerinin fiyatları 12 Euro olarak belirlendi. Altın Ayı için yarışmayacak filmlerin biletleri ise 13 Euro’dan satılıyor. Berlinale’de bu yıl büyük ödül Altın Ayı için iki Türk yönetmenin filmleri de yarışıyor. Yönetmen Fatih Akın’ın ‘Altın Eldivenler’ filmi Almanya, yönetmen Emin Alper’in ‘Kız Kardeşler filmi ise Türkiye adına Altın Ayı’nın peşinde koşacak.
Bu filmlerin oyuncuları ve yönetmenleri de böylece kırmızı halıda yürüyecek.

FORUM BÖLÜMÜNDE TEK TÜRK FİLMİ GÖSTERİLECEK
Fatih Akın 2004 yılında ‘Duvara Karşı filmiyle Altın Ayı ödülü kazanmıştı. 69 yıllık festival tarihinde Altın Ayı ödülü iki kez Türkiye’ye gitti. Metin Erksan’ın ‘Susuz Yaz’ filmi 1964’te, 2010 yılında da Semih Kaplanoğlu ‘Bal’ filmiyle Altın Ayı ödülünü Türkiye adına kazandı. Festivalin Forum bölümünde bu yıl tek Türk filmi gösterilecek. Burak Çevik’in ‘Aidiyet’ filmi 8 Şubat Cuma akşamı saat 18.30’da CinemaxX6’da gösterilecek. Mehmet Akif Büyükatalay’ın filmi ‘Oray’ da Alman Sinema Perspektifi bölümünde peyaz perdeye yansıyacak.

TÜRK FİLMLERİN GÖSTERİMİ
Festival boyunca üç Türk filmi toplam 12 kez gösterilecek. Altın Ayı için yarışan Kız Kardeşler filmi beş, Forum bölümüne alınan Aidiyat dört ve Alman Sinema Perspektifi bölümünde yer alan Oray ise üç kez seyirci karşısına çıkacak. Filmlerin gösterim tarihi şöyle:

Berlinale Film Festivaline üç gün kala biletler satışa sunuldu

KIZ KARDEŞLER
11 Şubat Pazartesi saat 22.00’de Berlinale Palast
12 Şubat Salı saat 12.30’de Zoo Palast 1
12 Şubat Salı Saat 15.15’de Friedrichstadt-Palast
12 Şubat Salı saat 19.00’da Haus der Berliner Festspiele.
17 Şubat Pazar saat 19:00’da Friedrichstadt-Palast

Berlinale Film Festivaline üç gün kala biletler satışa sunuldu

AİDİYET
9 Şubat Cumartesi saat 20.00’de Arsenal 1
12 Şubat Salı saat 22.15’de Cubix 9,
14 Şubat Perşembe saat 13.45’de CineStar 8
17 Şubat Pazar saat 22.30’da Arsenal 1

Berlinale Film Festivaline üç gün kala biletler satışa sunuldu

ORAY
11 Şubat Pazartesi saat 19.00 CinemaxX 3,
12 Şubat Salı saat 12.00’de Colosseum 1
12 Şubat Salı saat 20.00’de CinemaxX 1.

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