Bellevue önünde Sisi protestosu
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildiği sırada bir grup, Bellevue Sarayı’nın önünde protesto gösterisi düzenledi.
GÖSTERİDE, ‘Almanya’da diktatör ziyaretine hayır’, ‘Mısır’a özgürlük’, ‘Tutuklu öğrencilere özgürlük’ yazılı pankart ve dövizler taşınırken, göstericiler Sisi aleyhine sloganlar attı. Gösteriye katılan Mısırlı Ali Alawady, Sisi’yi cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi: “O bir darbecidir. Demokratik seçimler yapmadan tanklarla cumhurbaşkanlığı görevini aldı. Yüzbinlerce insan hapiste. Çok sayıda insanı öldürdü. Bin 500’de fazla idam kararı verdi. Yine de Almanya Cumhurbaşkanı tarafından kabul ediliyor. Bu bir skandaldır. Biz sesimizi duyurmak için burdayız. Demokratik bir ülkede bu kabul edilemez.”‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YOK, BASKI VAR’
İki yıl önce Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Sisi’yi kabul ettiğini, Merkel’in çarşamba günü de Sisi ile görüşeceğine işaret eden Alawady, iki yıl içinde Mısır’da durumun çok daha da kötü hale geldiğini ifade ederek, “İki yıl önce 60 bin tutuklu vardı. Şimdi yüzbinlerce siyasi tutuklu var” dedi.
Kadınlar, erkekler ve gençlerin Tahrir Meydanı’nda görüşlerini ifade ettikleri veya bir afiş gösterdikleri için cezaevinde olduklarını söyleyen Alawady, “İfade özgürlüğü yok. Baskı var” diye konuştu. Alawady, “Özgürlükçü demokratik bir ülkede bu yapılmaz. Aksi takdirde değerlerimizi ve bu değerlere inancımızı kaybederiz. Merkel, değerler ve özgürlük için ayağa kalk” ifadesini kullandı.
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