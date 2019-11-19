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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
19.11.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Bellevue önünde Sisi protestosu

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Bellevue önünde Sisi protestosu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildiği sırada bir grup, Bellevue Sarayı’nın önünde protesto gösterisi düzenledi.

GÖSTERİDE, ‘Almanya’da diktatör ziyaretine hayır’, ‘Mısır’a özgürlük’, ‘Tutuklu öğrencilere özgürlük’ yazılı pankart ve dövizler taşınırken, göstericiler Sisi aleyhine sloganlar attı. Gösteriye katılan Mısırlı Ali Alawady, Sisi’yi cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi: “O bir darbecidir. Demokratik seçimler yapmadan tanklarla cumhurbaşkanlığı görevini aldı. Yüzbinlerce insan hapiste. Çok sayıda insanı öldürdü. Bin 500’de fazla idam kararı verdi. Yine de Almanya Cumhurbaşkanı tarafından kabul ediliyor. Bu bir skandaldır. Biz sesimizi duyurmak için burdayız. Demokratik bir ülkede bu kabul edilemez.”

Bellevue önünde Sisi protestosu
‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YOK, BASKI VAR’
İki yıl önce Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Sisi’yi kabul ettiğini, Merkel’in çarşamba günü de Sisi ile görüşeceğine işaret eden Alawady, iki yıl içinde Mısır’da durumun çok daha da kötü hale geldiğini ifade ederek, “İki yıl önce 60 bin tutuklu vardı. Şimdi yüzbinlerce siyasi tutuklu var” dedi.
Bellevue önünde Sisi protestosu

Kadınlar, erkekler ve gençlerin Tahrir Meydanı’nda görüşlerini ifade ettikleri veya bir afiş gösterdikleri için cezaevinde olduklarını söyleyen Alawady, “İfade özgürlüğü yok. Baskı var” diye konuştu. Alawady, “Özgürlükçü demokratik bir ülkede bu yapılmaz. Aksi takdirde değerlerimizi ve bu değerlere inancımızı kaybederiz. Merkel, değerler ve özgürlük için ayağa kalk” ifadesini kullandı.

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