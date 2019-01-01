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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / FOTOĞRAF: GETTY IMAGES
01.01.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Belçikalı eski bakanın karantinası kalktı

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Belçikalı eski bakanın karantinası kalktı

Belçika’da eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken’in evine şarbon şüphesiyle uygulanan karantinanın kaldırıldığı açıklandı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Göç Paktı’na imza atmayarak Belçika Göç ve Mülteci Bakanlığından istifa eden N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partili Milletvekili Theo Francken’a dün içinde beyaz toz bulunan mektup gönderilmişti. Mektubu açan Francken, bir tutam beyaz tozla karşılaşınca güvenlik güçlerine haber vermiş ve ailesiyle birlikte karantina altına alınmıştı. Yapılan incelemenin ardından karantinanın bugün kaldırıldığı açıklandı. Karantinanın kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Francken, “Lubbeek Belediyesine gelen mektupları okumak için evime iki belediye memuru kadınla geldim. Mektubu açtığımda içinde beyaz toz bulunan mektubu gördüm. Bir tutam beyaz tozla karşılaşınca güvenlik güçlerine haber verdim. O esnada evde hazır bulunanlar ile birlikte karantina altına alındık” dedi.

‘IRKÇI DAMGASI YEDİM’
Francken, “Bakanlığım döneminde nefret edilen bir kişiydim ve nefret söylemine maruz kaldım. Bakanlığım döneminde devamlı sol partilerin hedefi oldum. Yeşiller Partisi tarafından Nazi ve ırkçı damgası yedim. Mülteci ve göç konusu çok zor bir konu. Mülteci ve göç konusunda hiç taviz vermedim. Elimde silah ile Nazi askeriyim diye fotoğraflar yayınlandı. Hakkımdaki saldırılar artık son bulmalı. Benim de bir ailem ve iki çocuğum bulunmakta” ifadelerini kullandı.

 

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