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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: jlcrucke.be
20.04.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Belçika’da greve giden personelin maaşı kesilecek

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Belçika’da greve giden personelin maaşı kesilecek

Valon Bölge Hükümeti Havaalanlarından Sorumlu Bakanı Jean-Luc Crucke, Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu’nda greve giden personelin maaşını ödememe kararı aldı.

BAKAN Crucke, “Zaman zaman greve giden Hava Trafiği Kontrol Kurumu personeli yüzünden birçok uçakların uçuş ve inişlerinde aksama, erteleme oluyor. Artık buna son verilmelidir. Perşembe gecesi Belçika Hava Kontrol Birimi Skeyes, yeterli personel temin edemediği için Almanya’dan meslektaşlarını çağırmak zorunda kaldı, böylece Liege havaalanında engellenen uçaklar havalanabildi” dedi.
Belçika Hava Kontrol Birimi Skeyes hakkında ilk defa memnuniyetini ifade etmediğini belirten Crucke, şöyle konuştu:

‘TALİMAT VERDİM’
“Skeyes personelinin son dönemde aralıklı olarak greve gitmesi ve personelinin hasta raporu vererek evde kalması birçok uçağın uçuşlarında sıkıntıya neden oldu. Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu Skeyes ile işçi sendikası arasında anlaşmazlık nedeniyle aralıklı olarak ve belirli saat içinde greve gidilmesi nedeniyle birçok maddi zarara neden oldu. İşçi sendikası ile Skeyes arasında anlaşmazlık nedeniyle mağdur olanlara ne cevap verebileceğiz ki? Skeyes personeli greve devam etmekte kararlı olduğu zaman ben de yurt dışından Hava Trafiği Kontrol personeli getiririm. Şunu açık ve net olarak söylüyorum, Skeyes’e ödeme durdurulması için talimat verdim.”

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