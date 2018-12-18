Bebek arabalı kundakçı her yerde aranıyor
Almanya’nın başkenti Berlin’de bebeğini gezdirdiği sırada yangın çıkaran bir kişi, güvenlik kameralarına yakaladı. Polis iki aydır yakalayamadığı kundakçının görüntülerini paylaştı.
İÇİNDE çocuk olan bebek arabasıyla 14 Ekim’de Berlin’in Wedding semtinde bir marketin arkasındaki kartonları, alışveriş arabalarını ve orada bulunan malzemeleri ateşe veren kişi, hiçbir şey olmamış gibi alışverişini de yapıp olay yerinden uzaklaştı. İki ayı aşkın süredir zanlıyı yakalamaya çalışan polis, savcılıktan aldığı izinle kundakçının görüntülerini paylaşarak halktan yardım istedi. Polis yaptığı çağrıyla kundakçıyı tanıyanların, yerini bilenlerin veya bilgisi olanların emniyete başvurmasını ya da 030-4664 91 22 22 numaralı telefonu aramalarını istedi.
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