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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
04.02.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Beate Zschaepe Chemnitz Cezaevi’ne nakledildi

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Beate Zschaepe Chemnitz Cezaevi’ne nakledildi

Almanya’da 2000-2007’de 8’i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soygunları gerçekleştiren NSU terör örgütünün ömür boyu hapis cezasına mahkûm üyesi Beate Zschaepe, Saksonya Eyaletindeki Chemnitz Cezaevi’ne nakledildi.

CHEMNITZ Cezaevi’nden yapılan yazılı açıklamada, Zschaepe’nin Münih’te bulunduğu cezaevinden Chemnitz Cezaevi’ne nakledildiği ve bu süreçte bir sorun yaşanmadığı ifade edildi. Açıklamada, Zschaepe’nin tutuklanmadan önce Saksonya Eyaletinde ikamet ettiği ve kadın mahkûmlar için bu eyalette Chemnitz Cezaevi’nin sorumlu olduğu kaydedildi.
Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013’te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında karar 11 Temmuz 2018’de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2.5 ila 10 yıl hapis cezası almıştı. Almanya’nın en geniş kapsamlı davalarından NSU’da 5 sanığı 14 avukat savunmuş, 93 mağduru ise 60 avukat temsil etmişti. Toplam 438 duruşmada tamamlanan davada 765 tanık ve 56 uzman dinlenmişti.

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