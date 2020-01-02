Bazıları otomobilden bile hızlı...

ALMANYA’nın Dortmund kentinde hafta sonu ‘Uluslararası Posta Güvercinleri Fuarı’ var. 200 posta güvercini yetiştiricisinin katılacağı fuarı, 12 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Ruhr havzası, Almanya’nın posta güvercini yetiştirenlerin kalesi. Maden ocağında çalışanların hobisi olan posta güvercini yetiştiriciliği giderek kayboluyor. Posta güvercini besleyenlerden Marcel Krause, gündüz maden ocağında çalışan insanların, güvercinleri gökyüzünün derinliklerine salarak bir özgürlük duygusu yaşadıklarını söyledi. Ruhr havzasında bir zamanlar hemen her maden işçisinin posta güvercini yetiştirdiğini söyleyen Krause, şimdi gençleri kazanmanın zor olduğunu kaydetti. ‘130 KM HIZLA UÇAN VAR’

Posta güvercinini mısır, bezelye, çavdar, arpa ve buğdayla beslediklerini belirten Krause, bunun kendisine yılda bin Euro’ya kadar masrafa mal olduğunu belirtti. Uluslararası yarışmalara da katılan Krause, güvercinleri özel TIR’larla yarış noktasına götürdüklerini, orada kutuların açılarak, güvercinlerin havaya bırakıldığını, uçuşlarının elektronik olarak ölçüldüğünü anlattı. Saatte 130 km hızla uçabilen posta güvercinlerinin olduğunu söyleyen Krause, “Bazıları otomobilden daha hızlı” dedi.

Hayvanları Koruma Derneği ise posta güvercinleri yarışlarına birçok güvercinin yaralandığı ve öldüğü gerekçesiyle karşı çıkıyor.