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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa, AA
10.09.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Bazıları örümceğe, bazıları canavara benzetti!

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Bazıları örümceğe, bazıları canavara benzetti!

Almanya’nın Friedrichshafen kentinde gerçekleştirilen Eurobike fuarı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden firmalara ev sahipliği yaparken, son teknoloji ürünü bisikletler görücüye çıktı. 7 Eylül’e kadar açık kalan dünyanın en prestijli organizasyonlarından olan Eurobike’a ilginç tasarımlar damga vurdu.

ZİYARETÇİLERİN ilgisinin yoğunlaştığı araçlardan biri de ‘örümcek bisiklet’ olarak nitelendirilen özel tasarım oldu. Hase Bikes firmasının ürettiği bisiklet, pedallarına basıldıkça örümceği andıran hareketlerle ilerliyor. Firma yetkilisi Stephan Moldenhauer, “Bu tasarımı firmamızın 25’inci yılını kutladığımız bir dönemde, biraz da eğlence olsun diye yaptık” dedi.

Bazıları örümceğe, bazıları canavara benzetti

Bisikletin ziyaretçilerden ve fuar katılımcılarından yoğun ilgi görmesinden memnun olduklarını belirten Moldenhauer, “İnsanlar çok eğleniyor ve sürekli bisikletimizin videosunu çekiyor” diye konuştu.

Bazıları örümceğe, bazıları canavara benzetti

‘MALİYETİ PARA DEĞİL, ZAMAN’
İnsanların genellikle maliyetini ve satış fiyatını sorduklarına dikkati çeken Moldenhauer, şunları söyledi: “Bisikletin maliyetini soranlara cevabımız belli. Maliyeti belirli bir miktar para değil, çok uzun saatler. Bisikleti bu seneye özel, bir tane ürettik, satmak istemiyoruz. Gösterilen ilgiden sonra daha fazla üretip üretmeyeceğimiz soruluyor. Hayır, daha fazla üretmeyeceğiz.”

Bazıları örümceğe, bazıları canavara benzetti


Moldenhauer’in verdiği bilgiye göre, çift kişilik gövdesi bulunan ‘örümcek bisiklet’, üzerine 12 ayaklı iskeletin eklenmesiyle yapıldı. Ziyaretçilerden çoğunun ‘örümceğe’, bazılarının ‘canavara’ benzettiği bisikleti, kimi ziyaretçiler de “Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi” sözleriyle değerlendirdi.

Bazıları örümceğe, bazıları canavara benzetti

Bazıları örümceğe, bazıları canavara benzetti

Bazıları örümceğe, bazıları canavara benzetti

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