Bavyera’da kamu kurumlarına haç asma zorunluluğu getirildi
Almanya’nın Bavyera Eyaleti Bakanlar Kurulu, 1 Haziran’dan itibaren eyalette bulunan kamu kurumlarının giriş bölümlerine haç asılması zorunluluğu getirdi.
Hıristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, haçın dini sembolden öte Bavyera eyaletinin ‘kültürel damgası’ olduğunu ifade ederek, “Haç bir dine ait sembol değildir” ifadesini kullandı. Alınan kararın, Federal Hükümet kurumlarının binalarını kapsamadığı belirtildi.
Eyalet hükümetinin aldığı karar tepkilere de neden oldu. Yeşiller, Sol Parti ve Hür Demokrat Partiden yapılan açıklamalarda, sembollerle uğraşmak yerine hoşgörü ve sevginin günlük siyasette yer alması gerektiği ifade edilerek alınan karar eleştirildi.
Bavyera Eyaleti, daha önce de devlet okullarında ve mahkeme salonlarında haç bulundurma zorunluluğu getirmişti.
CSU Genel Başkanı ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “İslam Almanya’ya ait değil” sözleriyle Alman toplumunda tartışma yaratmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de bu sözleri eleştirerek “İslam Almanya’ya aittir” ifadesini kullanmıştı.
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