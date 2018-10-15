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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / MÜNİH - Fotoğraflar: AP / AFP / Reuters / Getty Images
15.10.2018 - 10:45, Son Güncelleme:

Bavyera depremi tüm Almanya’yı salladı

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Bavyera depremi tüm Almanya’yı salladı

Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ndeki seçim sonuçları Merkel hükümetini de salladı. Merkel başta olmak üzere koalisyonun üç liderini zor günler bekliyor.

BAVYERA’yı 1957 yılından beri yöneten Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) seçimlerde mutlak çoğunluğu kaybetti. 2013 seçimlerinde yüzde 47.7 oranında oy alan CSU’nun oyları bu seçimde yüzde 37.2’ye geriledi. CSU bu sonuçla yüzde 10.5 oranında oy kaybına uğradı. Bavyera’nın ikinci güçlü partisi Sosyal Demokratlar (SPD) yarı yarıya oy kaybederek, aşırı sağcı AfD’nin bile gerisine düştü. SPD yüzde 9.7 oranında oy aldı.

Bavyera depremi tüm Almanya’yı salladı

KİM KAZANDI
Seçimin kazananı Yeşiller ve aşırı sağcı AfD partisi oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre oyların partilere dağılımı şöyle:
CSU: Yüzde 37.7 (-yüzde 10.5)
SPD: Yüzde 9.7 (-yüzde 10.9)
Yeşiller: yüzde 17.5 (+ yüzde 8.9)
Hür Seçmenler (FW): Yüzde 11.6 (+ yüzde 2.6)
AfD: Yüzde 10.2 (+yüzde 2.6)
Hür Demokratlar (FDP): yüzde 5.1 (+yüzde 1.8)
Sol Parti yüzde 3.2 oy oranıyla barajı geçemedi ve eyalet meclisine giremedi.
CSU ve SPD’nin oy kaybı, Berlin’de Federal hükümeti de yakından etkiledi. Koalisyon ortağı üç lideri zor günler bekliyor.

Bavyera depremi tüm Almanya’yı salladı

KOALİSYON ÇIKTI
Bavyera’da CSU mutlak çoğunluğu kaybetti ve hükümeti kurmak için koalisyona gitmek zorunda. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Hür Seçmenler’le (FW) koalisyonu tercih ettiğini ifade etti.

Bavyera depremi tüm Almanya’yı salladı

Söder Yeşiller’le koalisyona sıcak bakmadığını belirtti. FW lideri Aiwanger de CSU ile koalisyona hazır olduklarını açıkladı.
205 sandalyeli Bavyera Eyalet Meclisi’nde hükümeti kurmak için en az 103 oy gerekiyor. Sandalye dağılımı şöyle:
CSU: 85
SPD: 22
Yeşiller: 38
FW: 27
AfD: 22
FDP: 11

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