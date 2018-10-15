Bavyera depremi tüm Almanya’yı salladı
Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ndeki seçim sonuçları Merkel hükümetini de salladı. Merkel başta olmak üzere koalisyonun üç liderini zor günler bekliyor.
BAVYERA’yı 1957 yılından beri yöneten Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) seçimlerde mutlak çoğunluğu kaybetti. 2013 seçimlerinde yüzde 47.7 oranında oy alan CSU’nun oyları bu seçimde yüzde 37.2’ye geriledi. CSU bu sonuçla yüzde 10.5 oranında oy kaybına uğradı. Bavyera’nın ikinci güçlü partisi Sosyal Demokratlar (SPD) yarı yarıya oy kaybederek, aşırı sağcı AfD’nin bile gerisine düştü. SPD yüzde 9.7 oranında oy aldı.
KİM KAZANDI
Seçimin kazananı Yeşiller ve aşırı sağcı AfD partisi oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre oyların partilere dağılımı şöyle:
CSU: Yüzde 37.7 (-yüzde 10.5)
SPD: Yüzde 9.7 (-yüzde 10.9)
Yeşiller: yüzde 17.5 (+ yüzde 8.9)
Hür Seçmenler (FW): Yüzde 11.6 (+ yüzde 2.6)
AfD: Yüzde 10.2 (+yüzde 2.6)
Hür Demokratlar (FDP): yüzde 5.1 (+yüzde 1.8)
Sol Parti yüzde 3.2 oy oranıyla barajı geçemedi ve eyalet meclisine giremedi.
CSU ve SPD’nin oy kaybı, Berlin’de Federal hükümeti de yakından etkiledi. Koalisyon ortağı üç lideri zor günler bekliyor.
KOALİSYON ÇIKTI
Bavyera’da CSU mutlak çoğunluğu kaybetti ve hükümeti kurmak için koalisyona gitmek zorunda. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Hür Seçmenler’le (FW) koalisyonu tercih ettiğini ifade etti.
Söder Yeşiller’le koalisyona sıcak bakmadığını belirtti. FW lideri Aiwanger de CSU ile koalisyona hazır olduklarını açıkladı.
205 sandalyeli Bavyera Eyalet Meclisi’nde hükümeti kurmak için en az 103 oy gerekiyor. Sandalye dağılımı şöyle:
CSU: 85
SPD: 22
Yeşiller: 38
FW: 27
AfD: 22
FDP: 11
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