BAU 2019’a Türkiye’den 67 şirket katıldı
Branşında dünyanın en büyüğü olan, 200 bin metrekare alanda 45 ülkeden 2 bin 250 şirketin yer aldığı Münih İnşaat ve Yapı Malzemeleri Fuarı’na (BAU 2019) bu yıl 250 bin ziyaretçi bekleniyor.
İKİ yılda bir düzenlenen ve 14 Ocak’ta kapılarını açan ‘BAU 2019’, 19 Ocak’a kadar açık kalacak. Milli katılımcı olarak fuarda yer alan İstanbul Ticaret Odasının iki ayrı salondaki stantlarında aralarında İhracatçılar Birliği (IMMIB) de olmak üzere Türkiye’den 67 firma yer alıyor.
BAU 2019 Türkiye temsilcisi Osman Bayazıt Genç, inşaatın her farklı biriminde yer alan malzeme, teknolojinin, mimari gelişmelerin sergilendiği bu yılki fuara katılan Türk şirketleri arasında, en ince mermer kaplama yapan şirketler sıralamasında dünya ikincisi olan ve otomatik otopark sistemleri buluş ile üreticilerinden iki firmanın da yer aldığını söyledi
Doluluk nedeniyle katılamayanlardan yedek liste oluşturulduğunu belirten Genç, fuarın, ihracat amaçlı katılımcı Türk firmaları çok önemli olduğunu söyledi. Ticaret Ataşesi Ertem Çoban ile birlikte Türk stantlarını ziyaret eden Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, ilgililerden faaliyetleri ve beklentileri hakkında bilgi aldı.
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