‘Nükleer silahı olmayan bir Avrupa istiyoruz’

SPD Eş Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans, Funke Medya Grubu’na verdiği demeçte Almanya’da üretilen silahların kriz bölgelerinde ve diktatörlerin elinde sıklıkla ortaya çıkmasının ‘kesinlikle kabul edilemez’ olduğunu kaydetti. Walter-Borjans “Federal hükümet silah ihracatını daha sınırlayıcı bir şekilde azaltmalı” dedi, ancak bu durumdan silah endüstrisinde çalışanların etkilenmemesi gerektiğini kaydetti.

EN FAZLA ONAY MACARİSTAN’A VERİLDİ

SPD’li siyasetçi ayrıca nükleer silahsız bir Avrupa istedilerini de sözlerine ekledi. Almanya’da hükümetin onayını alan silah ve teçhizat ihracatının toplam değeri geçen yıl 15 Aralık itibarıyla 7 milyar 950 milyon Euro’ya ulaşarak 2015’in rekorunu kırmıştı. Böylece 7 milyar 860 milyon Euro ile rekor yılı olan 2015’ten sonra son üç yılda düşüşe geçen silah ihracatında, 2018’e oranla yüzde 65’lik bir artış kaydedildi. En fazla silah ihracatı onayı Macaristan, Mısır ve ABD için verildi.