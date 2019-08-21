Baskın günü: Yüzlerce ev, işyeri ve şantiyeye bin 900 polisle operasyon
Almanya’ya kaçak yollarla getirilip burada insanların yine kaçak olarak çalıştırıldığı bilgisini alan polis Berlin, Brandenburg ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde ve bir çok kentte gün boyu sürecek dev bir baskına imza attı. Bin 900 polisin katıldığı operasyonlarda yüzlerce ev, iş yeri ve şantiyelere baskınlar düzenlendi.
ALMANYA’nın Berlin, Brandenburg ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde ile eyaletlere bağlı bir çok kentte bin 900 polisin katıldığı baskınlar düzenlendi. Almanya’ya kaçak yollarla getirilip burada insanların yine kaçak olarak çalıştırıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis, yüzlerce ev, işyeri ve şantiyeleri basarak insan tacirlerini ve kaçak işçileri aradı.
GÜN BOYU SÜRECEK
Çarşamba sabahı eyalet ve federal kriminal dairesi mensubu polislerinin başlattığı ortak basıkların gün boyu devam edeceği duyuruldu.
Geçen yıl yine Berlin’de kaçak çalışanlarla mücadele çerçevesinde bin 600 arama yapılmış, 4 bin 100 soruşturma açılmış ve çok sayıda kişi ve şirkete bir milyon 400 bin Euro para cezası kesilmişti.
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