Başbakanlık binasına 460 milyon Euro’luk ek bina
Almanya Başbakanlık binası günün şartlarına uygun hizmet veremediği için binaya yeni ilave bina yapılacak. 2001 yılında 410 memurun çalışmasına uygun olarak yapılan ve 400 milyon Euro’ya mal olan başbakanlık binasına yapılacak ek bina için 460 milyon Euro harcanacak.
2019 yılı itibariyle 710 çalışana yükselen başbakanlık binasının daha sağlıklı hizmet verebilmesi için 400 yeni büro yapılacak. İnşaatına 2023’te başlanacak binanın 2028’de bitirilmesi planlandı. Yeni tasarlanan binada, 400 büronun yanı sıra kreş, kantin, posta merkezi, lojistik merkezi ve 22 metre yükseklikte bir de helikopter platformu inşa edilecek.
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